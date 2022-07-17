Мер Мелітополя розповів про ситуації з вивезенням російськими окупантами сільгосппродукції з тимчасово окупованої території.

Українські фермери підпалюють поля на тимчасово окупованих територіях, аби не віддавати врожай РФ. Рашисти крадуть не тільки зерно, вони вивозять фрукти та усю сільгосппродукцію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Окупанти займаються не лише викрадення зерна, але й всієї сільгосппродукції - черешні, фруктів, зелені. Сьогодні ми можемо казати, що вони вивезли на сотні мільйонів гривень продукції. Не вивезли, а вкрали у нас", - розповів він.

Федоров додав, що фермери на тимчасово окупованій території навіть підпалюють поля, щоб не віддавати врожай російським окупантам.

"Зараз вони продовжують з Бердянського порту вивантажувати наше зерно, яке ми вирощували разом з нашими фермерами, а вони його сьогодні викрадають. Вони (окупанти - УНІАН) вивозять його не лише морем, також вивозять залізничним транспортом. Більш ніж 100 вагонів вже вивезено, і вони анонсують, що 150 вагонів ще буде вивезено", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя висловив припущення, що водночас такий масштабний вивіз сільгосппродукції російськими окупантами може свідчити про те, що вони не збираються залишатися на тимчасово окупованій території.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що війська Путіна хочуть відновити діяльність морських портів, щоб вивезти награбоване з України.

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