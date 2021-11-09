Зараз велику рогату худобу з Австрії ввозять 40 австрійських компаній.

Україна планує збільшити вітчизняне поголів’я корів через імпорт високопродуктивних порід з Австрії.

Про це йшлося під час зустрічі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької та представників австрійської делегації 5 листопада, цитує Урядовий портал.

Зараз велику рогату худобу з Австрії ввозять 40 австрійських компаній, які внесені до реєстру країн та потужностей, з яких можливе ввезення живих тварин та репродуктивного матеріалу на митну територію України.

Під час візиту до України представники австрійської делегації відвідали Черкаську область, де утримується експортована до України ВРХ, та пересвідчились у належних умовах утримання поголів’я.

Читайте такожСвітові ціни на продовольство досягли максимального рівня за 10 роківДовідка УНІАН. Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у здійсненні міжнародної торгівлі. Її завданням є подолання технічних перешкод в торгівлі та забезпечення державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.

В чому причина імпорту корів

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні станом на 1 січня 2020 року становило 3,14 млн голів, що на 5,7% менше, ніж на аналогічну дату 2019 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, поголів'я корів становило 1,82 млн голів, що на 5% менше, ніж на 1 січня минулого року.

Автор: Віолетта Орлова