Спад цін на огірки і моркву пов’язаний з їхньою надлишковою пропозицією на ринку.

На українському ринку слідом за цибулею падають ціни на інші популярні овочі: за тиждень оптові ціни на тепличні огірки впали вдвічі, на моркву – на чверть, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Як зазначають експерти, попри те, що більшість тепличних комбінатів зупинили реалізацію огірків до початку осені, ціни на їхню тепличну продукцію продовжують знижуватись. Це пов’язано з тим, що на ринок в достатній кількості надходять огірки з-під плівки та з відкритого ґрунту, які є значно дешевшими, ніж продукція з тепличних комбінатів.

"Сьогодні тепличний огірок надходить у продаж по 8-21 грн/кг, хоча ще наприкінці минулого робочого тижня ціни на цю продукцію стартували від 20 грн/кг. Водночас ціни на плівковий огірок і продукцію з відкритого ґрунту стартують від 7 грн/кг", – проаналізували експерти.

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Вони підкреслили, що пропозиція такої продукції стрімко зростає і в умовах невисоких темпів збуту чинить істотний тиск на ринок.

Зазначається, що наразі ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 31% нижче торішнього рівня в аналогічний період. При цьому не виключається, що ця продукція знов почне дешевшати вже на початку вересня, коли тепличні комбінати почнуть продавати другий оборот огірків.

Водночас закупівельна вартість моркви за тиждень впала на чверть

"З огляду на стриманий попит з боку покупців, продавцям в черговий раз довелося вдатися до перегляду оптових цін, які на сьогодні закріпилися в діапазоні 6-14 грн/кг. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ціновий діапазон на моркву в Україні перебував на рівні 8-16 грн/кг", – повідомили аналітики.

За їхніми словами, також на зниження ціни впливає надлишкова пропозиція моркви на ринку. Як зазначили експерти, нинішня вартість моркви практично у два рази нижча, ніж торік.

На думку аналітиків, тенденції зниження цін на моркву в Україні надалі, якщо не посиляться, то щонайменше, мають усі шанси зберегтися, допоки не завершиться масове збирання коренеплодів.

На українському ринку також дешевшая цибуля

Як повідомляв УНІАН, закупівельна вартість цибулі за поточний тиждень впала на 25% і нині складає 7-12 грн/кг. Експерти прогнозують, що спад цін на овочі буде прослідковуватись до жовтня, коли завершиться збір врожаю основних культур.

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