Зокрема, кукурудзяна крупа подорожчала на 24%.

Середня ціна гречаної крупи у вересні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 14% – до 35,63 гривень за кілограм з ПДВ.

Про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з оприлюдненими даними, станом на вересень 2021 року відпускні ціни виробників в середньому по Україні становили:

на кукурудзяну крупу – 12,91 грн/кг (на 24% вище, ніж в аналогічний період минулого року);

на пшоняну крупу –14,10 грн/кг (на 13% вище);

на горохову крупу – 14,33 грн/кг (на 20% вище);

на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (на 31% вище).

Читайте такожЇжа для багатіїв: чому дорожчає гречкаЗа даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні – порівняно з липнем 2020-го – становила 10,2%, прискорившись з 9,5% у червні.

Ціна на гречку в Україні: що ще відомо

Раніше повідомлялося, що в травні уряд Росії тимчасово заборонив експорт гречки, в тому числі в Україну.

РФ внесла гречку до переліку товарів, що є життєво важливими для внутрішнього ринку.

Тоді у Мінекономіки робили прогноз, що буде з цінами на гречку.

У міністерстві запевняли, що підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає.

Автор: Богдан Слуцький