Зокрема, буде здійснено викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету.

В Україні буде створено резерв продовольства, буде здійснено викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Також ми створюємо резерв продовольства. Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування. Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд також підтримує роботу критичної інфраструктури та робить все, щоб армія і тил були якнайкраще забезпечені.

"Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій. Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн. Також Національний банк України ухвалив рішення про викуп військових облігацій уряду ще на 20 млрд грн", - зауважив очільник уряду.

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