Різке зростання ціни експерти пов'язують із погодним фактором.

Протягом останнього тижня картопля в Україні подорожчала одразу на 14%.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Різке зростання ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм.

"За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

На українських ринках продовжує дорожчати хліб.

Держстат фіксує підвищення хлібного цінника на 9%.

Найбільше збільшилася вартість житньо-пшеничного хліба.

Якщо раніше за кілограмовий буханець платили 16,40 гривні, то тепер його ціна майже 18 гривень.

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Автор: Ганна Нагорна