Протягом останнього тижня картопля в Україні подорожчала одразу на 14%.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
"Різке зростання ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість зростає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень за кілограм.
"За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік", - підкреслює видання.
Що цьому передувало
- На українських ринках продовжує дорожчати хліб.
- Держстат фіксує підвищення хлібного цінника на 9%.
- Найбільше збільшилася вартість житньо-пшеничного хліба.
- Якщо раніше за кілограмовий буханець платили 16,40 гривні, то тепер його ціна майже 18 гривень.
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