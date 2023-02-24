В Україну завезли рис, якій містить смертельно небезпечний канцероген.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомило по те, що до України потрапила партія небезнечного рису, який експортувався з Італії.

Як йдеться в заяві відомства, до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надійшло повідомлення, щодо харчових продуктів та кормів (RASFF), стосовно виявлення перевищення допустимого рівня Кадмію у рисі для ризотто, що експортувався з Італії.

Виробник - Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер - WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України. Одержувач - ТзОВ "БЮРО ВИН", м. Київ.

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"Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області або звертайтесь до територіальних управлінь", - йдеться в зяяві відомства.

Чим небезпечний кадмій

Кадмій накопичується в трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але, перш за все, в печінці й особливо в нирках, причому період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років. Кадмій має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.

Отруйні продукти в Україні

8 лютого 2023 року стало відомо про те, що в Україну завезли партію отруйних горіхів, що викликають рак.

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що до України потрапила партія зараженого сиру, що викликає менінгіт.

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