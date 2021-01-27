Повноваження нового аграрного міністерства досі не визначені.

Питання відновлення роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України перенесено на березень, оскільки повноваження нового Міністерства досі не визначені.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний директор Асоціації " Український клуб аграрного бізнесу "(УКАБ) Роман Сластьон.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики не зміг винести остаточне рішення про поділ обов'язків між Мінекономіки та Мінагропродом.

"Рішення відклали до 1 березня", - написав Сластьон.

За його словами, одним зі спірних питань була подальша доля Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Мінекономіки намагається залишити собі Держпродспоживслужбу. І це не єдине спірне питання", - додав він.

Що цьому передувало

17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

28 грудня Кабінет міністрів скасував рішення, згідно з яким Міністерство аграрної політики та продовольства України було приєднане до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За словами глави Мінекономіки Ігоря Петрашка, це рішення необхідне для створення нового Міністерства аграрної політики.

Петрашко запевнив, що уряд постарається максимально оперативно завершити роботу зі створення МінАПК.

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Автор: Ганна Нагорна