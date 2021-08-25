Новий сезон виробництва дозволить зупинити подальше зростання цін на цукор.

В Україні розпочався новий сезон цукроваріння, завдяки чому ціни на цукор найближчим часом можуть знизитися.

Як повідомила прес-служба асоціації "Укрцукор", сезон цукроваріння офіційно розпочато 21 серпня із запуском Селищанського цукрового заводу.

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Поки переробкою сировини займається тільки один завод.

Зазвичай з початком нового сезону цукроваріння ціни на продукцію знижуються, особливо якщо в країні очікується хороший урожай цукрових буряків. Цього року прогнози на врожай досить оптимістичні.

"Восени цього року очікується достатній урожай цукрових буряків з нормальними показниками цукристості, якщо погодні умови не внесуть свої значні корективи. Відповідно, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання ціни на продукт, а можливо, призведе і до її зниження", - розповіла УНІАН аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

Як змінювалися ціни на цукор:

Ціни на цукор в Україні за рік зросли більш ніж на 80%, при цьому продукт в нашій країні коштує у два рази дорожче, ніж в Європі.

За даними асоціації "Укркондпром", зростання цін відбувається в результаті дефіциту цукру через поганий урожай буряків у 2020 році, а також змову виробників.

Виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн). Через дефіцит цукрових буряків країна імпортувала як сировину, так і готовий цукор.

Автор: Ганна Нагорна