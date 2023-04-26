Раніше Словаччина, Польща та Угорщина припинили імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, щоб захистити своїх фермерів.

Європейська комісія заборонить експорт українського зерна і олійних культур до Румунії до 5 червня, заявив міністр сільського господарства Румунії Петре Даеа.

"Переговори зі штатами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії і отримає компенсацію для фермерів", - сказав Даеа, виступаючи сьогодні перед журналістами, пише Sky News.

Заборонить експорту українського зерна- деталі

Раніше цього місяця Словаччина, Польща та Угорщина припинили імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, щоб захистити своїх фермерів.

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Оскільки доступ до власних чорноморських портів був заблокований, а потім обмежений вторгненням Росії, Україна, один з провідних світових експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути доставки через сусідні держави.

Це призвело до того, що мільйони тонн зернових і олійних культур, дешевших, ніж ті, які виробляються в Європейському Союзі, і звільнені від митних зборів, опинилися в Центральній і Східній Європі. Місцеві фермери скаржаться, що в результаті попит і ціни на місцеві родукти спотворюються.

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження його транзиту.