Фермери відчайдушно намагаються врятувати те, що ще не вимерзло.

Незвично холодний травень цього року добряче нашкодив українським фермерам. Аграрії скаржаться, що через нічні заморозки вже втратили цьогорічний врожай деяких овочів, або принаймні те, що встигли посадити.

Так, фермер з Вінничини оприлюднив відео в Тік-Току, де показав втрачений урожай капусти.

"Хоча передавало +1, вся капуста вимерзла. [Збитки] – мінус мільйон. Вимерзло в районі двох гектарів. Отакі заробітки. 2025 рік", – каже він у ролику.

Також в Мережі ширяться відео того, як деякі фермери намагаються рятувати рослини від холоду. Так, фермер з Івано-Франківщини запалив вогонь просто між рядами винограду, бо температура повітря впала до нуля.

На іншому відео фермер на Закарпатті намагається врятувати клубнику, трактором тягаючи мід рядками підпалену тракторну шину. Наскільки цей метод є ефективним, можна здогадатися і без профільної освіти.

Більш осмислені дії можна побачити на іншому відео, де люди вкривають поле картоплі агроволокном. Однак у коментарях користувачі зазначають, що і це навряд чи допоможе. Дехто додає, що календар посадок вигадали не просто так, і щоб не втрачати врожаї через весняні заморозки, не варто садити щось раніше оптимального строку. Інші переймаються, що після цих заморозків цьогорічні овочі будуть дуже дорогими.

Погода в Україні: прогноз на найближчий час

Як писав УНІАН, друга декада травня в Україні почалася зі снігопадів у Карпатах. Зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, де розташована метеостанція, сьогодні вранці температура повітря складала -6°С. Протягом доби там випало близько 5 см снігу.

Синоптики попереджають, що у західних регіонах найближчими днями можливі нічні заморозки при сильному вітрі.

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