Середня зарплата в сільському, лісовому та рибному господарстві в січні становила 9564 гривні.

Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому та рибному господарстві в січні 2021 року скоротилася на 11,8% у порівнянні з попереднім місяцем - до 9564 гривні.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, середня зарплата в сільському господарстві в січні скоротилася на 10,2% - до 9528 гривень.

Що цьому передувало

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 гривень.

При цьому в порівнянні з груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати в січні 2021 року зменшився на 13%.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тисяч гривень.

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Автор: Ганна Нагорна