У Держстаті заявили про зростання зарплат в агросекторі майже до 10 тисяч гривень / фото УНІАН
Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому та рибному господарстві в січні 2021 року скоротилася на 11,8% у порівнянні з попереднім місяцем - до 9564 гривні.
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Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Зокрема, середня зарплата в сільському господарстві в січні скоротилася на 10,2% - до 9528 гривень.
Що цьому передувало
- За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 гривень.
- При цьому в порівнянні з груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати в січні 2021 року зменшився на 13%.
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тисяч гривень.
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