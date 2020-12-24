Закон дозволить вирішити проблему зі скороченням пропозиції на ринку кормів, яке виникло через неповноцінну роботу системи державної реєстрації кормових добавок.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про безпеку та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів" №1033-ІХ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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"Цей закон дозволить розв'язати проблему зі скороченням пропозиції на ринку кормів, яке виникло через неповноцінну роботу системи державної реєстрації кормових добавок, і, як наслідок, - уникнути значних економічних втрат для суб'єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, протягом чотирьох років дозволяється ввезення в Україну і введення в обіг кормових добавок без державної реєстрації в Україні, якщо вони дозволені в ЄС і призначені для виробництва кормів для непродуктивних тварин.

Дозвіл поширюється і на фасовані корми, виготовлені з використанням кормових добавок, зареєстрованих в Євросоюзі, якщо такі корми відбуваються з потужностей, розташованих або в Україні, або в державах - членах ЄС, або мають дозвіл на ввезення в ЄС.

Також протягом чотирьох років з дня набрання чинності Законом дозволяються виробництво, ввезення або пересилання на митну територію України, обіг і використання готових кормів, преміксів і кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону «Про ветеринарну медицину», за умови наявності дійсних реєстраційних посвідчень, виданих на відповідні готові корми, премікси або кормові добавки.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Хронологія подій

У січні 2020 року набув чинності закон «Про безпеку та гігієну кормів», який ввів нову систему реєстрації кормових добавок. Згідно з ним, готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у державному реєстрі кормових добавок. Водночас такий реєстр не був створений.

До цього в Україні діяла система реєстрації готових кормів (реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні).

2 грудня Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє розблокувати ринок кормів для тварин в Україні.

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Автор: УНІАН