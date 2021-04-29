Закон передбачає виділення з держбюджету 6,8 млрд грн на забезпечення відновленого Мінагрополітики.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до держбюджету України на 2021 рік для фінансування відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Підписаний президентом закон вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики у розмірі 6,8 млрд грн.

Відповідно зменшуються видатки Мінекономіки на 6,4 млрд грн та Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів – на 434 млн грн.

"Такий перерозподіл коштів дозволить забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства України", - зазначили в ОП.

Також з Мінекономіки до Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам у сумі 50 млн грн.

Крім того, в сферу управління Мінагрополітики буде передано будівлю в Києві за адресою: вул.Хрещатик, 24, де раніше і розташовувалося Міністерство.

Що цьому передувало

15 квітня Верховна Рада прийняла закон про фінансування відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства з держбюджету-2021.

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення, необхідне для відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України. До цього, 17 грудня, Верховна Рада призначила екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Ганна Нагорна