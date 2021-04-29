Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до держбюджету України на 2021 рік для фінансування відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Читайте такожУ Мінагрополітики прокоментували передачу земель місцевим громадам
Підписаний президентом закон вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики у розмірі 6,8 млрд грн.
Відповідно зменшуються видатки Мінекономіки на 6,4 млрд грн та Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів – на 434 млн грн.
"Такий перерозподіл коштів дозволить забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства України", - зазначили в ОП.
Також з Мінекономіки до Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам у сумі 50 млн грн.
Крім того, в сферу управління Мінагрополітики буде передано будівлю в Києві за адресою: вул.Хрещатик, 24, де раніше і розташовувалося Міністерство.
Що цьому передувало
15 квітня Верховна Рада прийняла закон про фінансування відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства з держбюджету-2021.
28 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення, необхідне для відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України. До цього, 17 грудня, Верховна Рада призначила екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram