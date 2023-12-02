Зимові цінники на харчі: що дорожчає, і яких цін чекати надалі

УНІАН дослідив, із якими цінами на популярні харчі столичні супермаркети увійшли у грудень, та чиї пропозиції - найвигідніші.

В останній місяць осені ціни на найпопулярніші продукти харчування переважно зменшувалися, що позитивно відобразилося на гаманцях українців. Втім, не обійшлося й без цінових стрибків. Зокрема, на вершкове масло, яке й надалі зберігає тенденцію до здорожчання.

УНІАН дослідив, як за останній місяць осені змінились ціни на найбазовіші продукти ("молочку", гречану крупу, макарони, борошно, сіль, цукор, олію та яйця) у різних супермаркетах Києва, та якими вони можуть стати до кінця року. Порівнюйте пропозиції та робіть закупи зважено!

Молочні цінові гойдалки

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Протягом листопада ціни на молочні продукти не демонстрували стабільності. Окрім вершкового масла, яке впевнено набирало у ціні.

Розберемо детальніше ціни на кожен окремий вид популярної серед українців "молочки".

Сметана

Мережа "Сільпо" у листопаді радує своїх відвідувачів цінами на сметану: деякі марки коштують так само, як і минулого місяця, а деякі – навіть здешевшали. Наприклад, стакан марки "Президент" (20% жирності, об’єм 300 грамів) впав у ціні майже на 8 гривень і тепер коштує 43,69 грн. Проте вартість сметани "Молокія" (15%, 300 г) за місяць не змінилась і продовжує складати 34,49 грн.

Схожу тенденцію демонструє мережа "Фора": тут вартість сметани "Простонаше" об'ємом 325 грамів і жирністю 20% лишилася без змін – на рівні 50,49 грн. Тоді як на сметану "Галичина" 20% в стакані 300 грамів акційна пропозиція закінчилась, тому її вартість повернулась до 46,99 грн.

Водночас, в АТБ сметана "Простонаше" додала понад дві гривні і тепер коштує 48,90 грн. Тоді як на сметану марки "Президент" торгівельна мережа знов встановила акційну ціну 39,90 замість 45,90 грн за стакан, яка діяла місяцем раніше.

Кефір

Найвигідніші ціни на кефір сьогодні можна знайти у супермаркеті "Фора". На продукт марки "Ферма" (жирність 2,5%, об’єм 840 грамів) торгівельна мережа встановила знижку – тепер він коштує 33,50 замість 45,89 грн місяць тому. Разом з тим, у "Форі" незначно здешевшала пляшка кефіру "Простонаше" (2,5%, 870 грамів) – з 46,39 до 45,79 грн.

У "Сільпо" кефір "Ферма" тепер коштує на понад дві гривні більше, ніж ще на початку листопада – 46,99 грн. Проте вартість кефіру "Простонаше" лишилась без змін - 45,99 гривень.

Водночас, у АТБ кефір "Ферма" подорожчав на понад 4 гривні - до 44,70 грн за пляшку (втім, навіть попри відчутне здорожчання, він усе одно коштує дешевше за аналогічний товар у "Сільпо"). А ціна на "Яготинський" в пакеті 900 грамів лишилась стабільною – на рівні 39,70 гривень.

Молоко

Найвигідніші ціни на молоко пропонують супермаркети "Сільпо". Так, на молоко "Галичина" 2,5% у цій мережі продовжує діяти знижка, хоча акційна ціна тепер на 3 гривні вища, ніж місяць тому – 33,99 гривень. На марці "Простонаше" також висить "червоний" цінник –37,90 замість 44,59 гривень.

У мережі "Фора" закінчилася акція на молоко "Яготинське" (2,6% жирності), яка діяла ще місяць тому - тепер його можна придбати за 41,39 гривень. Водночас, значно підскочила вартість молока "Ферма": тепер ця марка коштує на майже 5 гривень дорожче - 45,49 грн за пляшку.

Молоко "Яготинське" в АТБ стабільно коштує 41,60 грн, проте "Простонаше" (0,87 л та 2,5%) нині продаєтья за акцією - 39,50 гривень за пляшку (звичайна ціна була 42,90 грн).

Вершкове масло

Найбільше серед молочних продуктів дорожчає вершкове масло.

В супермаркеті "Фора" масло "Молокія" (73%, 180 грамів) в жовтні додало в ціні 3 гривні, в листопаді – ще дві. Тож тепер ця марка коштує 72,49 гривень. Втім, навіть попри стабільне здорожчання, це досі одна з найвигідніших цін серед решти марок. Набирає обертів і вартість масла "Селянське" (82%, 180 грамів), за місяць воно здорожчало на три гривні - до 89,99 гривень.

У мережі "Сільпо" масло "Яготинське" жирністю 69,2% та вагою 200 грамів також набирає в ціні, але не так стрімко. Його вартість за місяць зросла лише на 50 копійок, до 82,49 гривень. Водночас, масло "Галичина" (82,5%, 180 грамів) порадувало покупців зниженням своєї ціни до 80,99 грн за пачку.

А в АТБ марка "Ферма" (63%, 180 грамів) відчутно набирає у ціні і нині коштує 69,60 грн, тоді як ще місяць тому його вартість становила 66,30 грн. "Яготинське" (82,5% вагою 180 грамів) продовжує продаватись по ціні минулого місяця – за 86,80 гривень.

Гречка продовжує дешевшати

Протягом останніх місяців гречка продовжує стрімко втрачати в ціні, що не може не радувати поціновувачів цієї корисної крупи. Водночас, ціни на макарони лишаються переважно стабільними, що в умовах війни також можна вважати позитивною тенденцією.

Так, гречка "Повна чаша" у супермаркеті "Фора" за місяць здешевшала на майже 5 гривень – до 27,99 гривень. Тоді як на крупу "Ситий двір" закінчилася акція, що діяла впродовж кількох попередніх місяців. Якщо її ціна на знижці становила 32,90 грн, то тепер – у понад півтора рази дорожче – 50,99 грн за кілограм.

Що ж до макаронів, то кілограм марки "КМФ Ріжки кручені Екстра" у "Форі" здешевшав до 28,90 грн. А макарони-спіралі від "Хуторка" продовжують коштувати 41,19 гривень, як і місяцем раніше.

У "Сільпо" також закінчилась акція на гречку "Ситий двір", тому ціна на неї повернулась до своєї звичайної ціни 49,99 грн (що на гривню дешевше, ніж у "Форі"). Кілограм гречки "Повна чаша" тут також продовжує дешевшати - наразі ця позиція коштує 27,79, що на понад 5 гривень менше, ніж ще місяць тому.

Щодо макаронів, то "метелики" марки "Чумак" (упаковка 400 грамів) коштують так само, як і місяць тому - 45,99 грн.

В АТБ ціни на гречану крупу також йдуть донизу – "Розумний вибір" подешевшав на понад 4 гривні і тепер коштує 27,50 грн. Тим часом, макарони "Рігатоні La Pasta" (400 грамів в упаковці) в ціні не змінились і досі продаються за 36,70 грн. А вартість макаронів-спіралей "Своя лінія" зросла лише на кілька копійок і складає 34,70 грн.

Борошно падає у ціні

Якщо ще у жовтні борошно дорожчало, то у останній місяць осені ця тенденція розвернулась у протилежний напрямок.

Наприклад, у "Форі" кілограм пшеничного борошна "Вінницький млинар" за листопад здешевшав на півгривні – до 20,50 грн. А на "Хуторок" мережа виставила знижку, тому тепер ціна цього товару складає 19,90 замість 22,49 гривень.

У магазинах "Сільпо" вартість двокілограмової упаковки борошна EuroMill також зменшилась і тепер складає 41,39 грн, що на гривню менше, ніж місяць тому. А "Хуторок" здешевшав на майже 4 гривні, тож тепер цю торгову марку можна придбати за 20,39 гривень (що є одною з найвигідніших пропозицій серед інших супермаркетів).

А упаковка "Дніпромлин" 1,8 кг в магазині АТБ продовжує коштувати 33,90 гривень.

Спеції підтримують позитивний тренд

Як і інші товари у нашому переліку, курс на зниження взяли також ціни на соль та цукор.

У "Форі" кілограмову упаковку солі "Хуторок" і надалі можна придбати за акційною ціною, проте тепер вона ще вигідніша, ніж місяць тому – 15,90 замість 19,90 гривень. Також знизилась вартість цукру, тепер кілограм марки "Повна чаша" коштує на 3 гривні дешевше, ніж місяць тому – 31,99 грн.

У мережі АТБ кілограм кухонної кам’яної меленої солі можна придбати за акційною ціною 14,90 грн (тоді як її стандартна вартість становить 16,80 грн). Цукор "Розумний вибір" (1 кг), тим часом, також подешевшав, до 31,90 грн.

У "Сільпо" кілограмова упаковка солі Rise незначно зросла в ціні – до 20,69 грн. Що ж до цукру, то кілограм "Повної чаші" здешевшав на понад 2 гривні і зараз коштує 31,99 грн.

Втім, попри поточне здешевшання, вартість солі у подальшому може зрости, якщо проблема із блокадою українського кордону не буде вирішена. Як повідомив УНІАН заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, оскільки власне виробництво солі в Україні фактично зупинене, і наша держава покладається на імпорт, ускладнена логістика може спричинити дефіцит цієї популярної спеції. А це, у свою чергу, відобразиться на її ціні.

Ціни на олію лишаються стабільними

Найвигідніші ціни на олію наразі можна знайти у мережі "Сільпо". Тут пляшку рафінованої олії "Чумак" (0,9 літрів) можна і надалі купити за вигідною ціною 51,99 гривень, як і місяць тому. Тоді як олія "Стожар" подешевшала на дві гривні і тепер коштує 57,49 грн за пляшку 0,85 літрів.

Незначно похитнулась в бік здешевлення олія "Стожар" і в АТБ, її ціна наразі складає 60,24 гривень. А на олію "Чумак" наразі діє знижка - акційна ціна складає 51,83 грн за пляшку 0,9 літрів.

Пляшка олії "Щедрий дар" у "Форі" продається за 63,49 грн, як і місяць тому. Також не змінилась ціна на "Олейну" – вона продовжує коштувати 64,49 грн.

Здорожчання яєць сповільнюється

На щастя, курячі яйця не повторили минулорічні рекорди, і ціни на них, схоже, починають стабілізуватися після здорожчання у минулі місяці.

Так, у "Сільпо" десяток яєць С1 "Квочка" за останній місяць навіть подешевшав на понад гривню - з 54,99 до 53,49 гривень.

Водночас, у інших мережах все ж спостерігається динаміка до здорожчання цього продукту. І у "Форі", і у АТБ яйця додали у ціні дві гривні – до 57,99 та 56,90 гривень відповідно.

Чого чекати від цін

Втім, експерти попереджають, що радість від здешевшання більшості продуктів триватиме не довго, адже на носі новорічні свята, які зазвичай супроводжуються подорожчанням харчів.

Зокрема, за словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, перед святами може поповзти догори вартість м’яса та інших традиційних продуктів до святкового столу.

Водночас, як зазначає експерт, "борщовий набір" буде дешевшим, ніж минулого року, за рахунок зниження цін на моркву та цибулю.

"В цілому, якщо ми говоримо про новорічний стіл, то він може подорожчати десь на 5 відсотків. Це те, що стосується внутрішнього виробництва. А що стосується риби, ікри та екзотичних фруктів, без яких не можна уявити новорічний стіл, то все залежить від ситуації з блокадою кордону. Якщо його розблокують, то ціни сильно вверх не підуть, якщо не розблокують - то звичайно буде дефіцит і подорожчання", – сказав експерт в коментарі УНІАН.

Крім того, безпосередній вплив на ціни чинитиме ситуація в енергетичній системі нашої країни, яка із приходом холодів знову опиняється під прицілом російських окупантів. Якщо через ворожі обстріли виникатимуть тривалі блекаути, ціни на харчі реагуватимуть на це зростанням.

Альона Кириченко