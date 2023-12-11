Цьгоріч українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу.

Цього року українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини і менше свинини, ніж торік. Як повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства, цього року українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу. Минулого року ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

При цьому споживання свинини зменшилось, у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3 кг.

Зазначається, що відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м’яса птиці вироблено більше на 32 тис. тонн – до 1 млн 285 тисяч тонн, яловичини на 4 тисячі тонн - до 272 тисяч тонн.

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"Нарощування власного виробництва дозволило зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. тонн. М’яса птиці було імпортовано на 17 тисяч тонн менше - 61 тисяча тонн, а яловичини на 2 тисячі тонн менше – 5 тисяч тонн. Знизився також й імпорт свинини з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн", – підрахували в міністерстві.

Ціни на м’ясо в Україні

За даними експертів, станом на першу половину листопада ціни на куряче філе від початку року зросли на 14%, на яловичину і свинину - на 10% і 14% відповідно.

Прогнозується, що протягом 2023 року ціни на м'ясо в середньому можуть зрости до 30%.

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