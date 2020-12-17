За прийняття законопроекту в першому читанні проголосували 255 народних депутатів.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект, що встановлює знижену 14-відсоткову ставку податку на додану вартість (ПДВ) на операції з постачання на митній території України та ввезення в країну окремих видів сільськогосподарської продукції.

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За прийняття законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" (№3656) проголосували 255 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з чинним законодавством, ставка ПДВ для такої продукції становить 20%.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, право на знижену процентну ставку ПДВ отримують такі види продукції: Велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк.

Що цьому передувало

17 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про зниження ставки ПДВ на операції з постачання окремих видів сільгосппродукції.

За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), зниження ставки ПДВ на операції з окремими видами сільськогосподарської продукції може негативно вплинути на інвестиційну привабливість агросектору України.

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Автор: Ганна Нагорна