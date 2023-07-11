"Золоті" яйця: коли яєчня подорожчає ще більше

Після шалених минулорічних стрибків, ціни на яйця, здається, остаточно стабілізувалися. Втім, експерти попереджають – незабаром на нас може очікувати нова хвиля здорожчання.

Під впливом повномасштабної війни, яку веде проти нашої держави сусідня терористична країна, в Україні час від часу відбуваються стрибки цін на ті чи інші харчі. Згадаємо про ситуацію з гречкою чи сіллю, вартість яких в свій час злітала до небес через тимчасовий дефіцит. Проте люди все рівно їх знаходили і купували із запасом, чим підштовхували ціни до ще більшого зростання.

Схожа ситуація сталася минулої осені і з курячими яйцями – їхня вартість зросла в кілька разів і в пікові періоди сягала 100 гривень за десяток.

Одним з основних рушіїв цінового шторму стали окупація та зупинка роботи найбільшої птахофабрики в Європі – "Чорнобаївської", що на Херсонщині, де загинули понад 4 мільйони дорослих курей і близько 700 тисяч молодняку. Крім цього, російські загарбники знищили ще чимало менших за розмірами птахоферм.

Але наприкінці минулого та на початку 2023 року ціни на яйця почали стабілізуватись після шаленого зростання та потрохи йти донизу, оскільки виробники поступово відновлювали поголів’я птиці задля забезпечення попиту.

Станом на початок літа вже можна було констатувати, що з початку року серед усіх основних продуктів харчування яйця здешевшали найбільше – на 27 відсотків за п’ять місяців. Їхня середня вартість за десяток становила близько 54 гривень (після 74 гривень у січні).

"Яйця зазвичай завжди є в нашому холодильнику. Адже це універсальний продукт, який можна посмажити чи зварити або використовувати при приготуванні випічки. Коли яйця значно дорожчали, ми зменшували їхнє споживання. Але тепер я знов частенько щось з них готую", – розповіла кореспонденту УНІАН відвідувачка столичного супермаркету Віра Андріївна.

Втім, експерти попереджають: розслаблятися зарано – вже незабаром яйця можуть знову зрости в ціні. Що спричиняє цінові гойдалки на улюблений продукт, та у скільки незабаром обійдеться традиційний український сніданок – яєчня, - розбирався УНІАН.

Загрози для виробництва

Окрім стрімкого скорочення виробництва яєць через знищення російськими загарбниками вітчизняних підприємств, тиск на цей ринок спричинили й інші фактори.

"Через військові дії і пов’язані фактори виробники змушені були позапланово позбуватись поголів’я курей-несучок та почали пропускати посадки птиці (процес висиджування яєць – УНІАН). Звичайно, це не могло не мати негативних наслідків восени, коли пропозиція на ринку зменшується", – розповів агенції УНІАН виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

За його словами, також безслідно для ринку не пройшло збільшення основних виробничих витрат через здорожчання комбікормів, упаковки, енергоносіїв - природнього газу та електроенергії, - логістичних витрат та інших складових собівартості.

"Нетиповим фактором росту собівартості яєць восени було утримання поголів’я вікової птиці, яку вчасно через об’єктивні причини не замінили. Затрати на її утримання були досить високими, а продуктивність і якість яєць низькими, що впливало на ціноутворення всієї продукції підприємств", – додав Карпенко.

На сьогодні, попри існуючі проблеми у галузі, можна нарешті стверджувати, що українські підприємства поступово нарощують виробництво яєць.

"Нарощування і оновлення поголів’я активно триває з жовтня минулого року. Як наслідок, маємо збільшення виробництва яєць у березні-травні на 10 процентів порівняно з груднем минулого року, а до кінця року очікуємо ще додаткових 20 відсотків росту обсягів виробництва", – запевнив виконавчий директор профільної асоціації.

Хоча яєчне виробництво поступово відновлюється, перед птахівниками постають нові виклики, які впливають на їхню прибутковість та гальмують виробничі процеси. Втім, українським споживачам це поки що навіть на руку. Мова про нові експортні обмеження, які допомагають тримати ціни на внутрішньому ринку на відносно низькому рівні.

"З кінця квітня поточного року – після заборони експорту й транзиту аграрної продукції, включно з яйцями, з України через Польщу та інші європейські країни – ситуація на ринку курячих яєць змінилась. Партії курячих яєць, що вже прямували на експорт, але які ще не дійшли до кінцевого споживача, повернули в Україну. Великий обсяг підготовленої для експорту яєчної продукції вимушено надійшов на внутрішній ринок України", – зазначила старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко.

Вимушене збільшення пропозиції сприяє ціновій стабілізації. Але для того, щоб країна отримувала експортну виручку, а українські виробники мали змогу утримувати власні виробництва (оскільки світові ціни вищі за вітчизняні), Україні варто докласти зусиль для відновлення та розширення експортних каналів. У свою чергу, вітчизняним експортерам потрібно навчитись дотримуватися правил чесної торгівлі, аби не провокувати європейських партнерів вводити нові обмеження у майбутньому.

В очікуванні нового здорожчання

На початку липня у супермаркетах України середня роздрібна ціна на курячі яйця марки "Квочка" становила трохи більше за 56 гривень, а "Ясенсвіт" – майже 61 гривню за десяток. Нині в роздрібних мережах можна придбати нефасовані яйця по ціні 30,90-39,90 гривень за десяток. Тому цей товар знову став доступним для збіднілих вітчизняних споживачів.

На найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" ціни на яйця знизилися на чверть порівняно з піковими значеннями осені минулого року.

"На сьогодні ціна одного яйця вищої якості у нас - 3,5 гривні. І ми маємо достатню пропозицію. Менші яйця 1С коштують 2,8 гривні за штуку", – розповів УНІАН радник директора "Шувару" Іван Стефанишин.

Науковці Інституту аграрної економіки, виходячи з багаторічних спостережень, прогнозують, що зниження цін на яйця триватиме десь до середини літа. Але потім – вони можуть відновити зростання внаслідок збільшення собівартості виробництва.

Цьому сприятиме поточне здорожчання електроенергії та пального. Крім того, як вважають в "Союзі птахівників", через зменшення урожаю і збільшення собівартості вирощування поповзуть догори ціни на зернові і олійні культури, які складають основу комбікорму для вигодовування птиці та займають найбільшу частку в структурі витрат виробників яєчної продукції.

Втім, через тимчасову зупинку експорту й транзиту курячих яєць через Польщу та інші сусідні європейські країни, вітчизняні підприємства не будуть зацікавлені аж занадто задирати ціну, адже запаси яєць на фабриках накопичуватимуться.

На думку економічного експерта Олександра Хмелевського, найближчим часом суттєвого зростання цін на яйця не відбудеться, проте з настанням холодів ситуація може змінитися.

"В зимовий період зростає вартість енергоносіїв та електроенергії і знижується виробництво яєць. Тому, швидше за все, в четвертому кварталі поточного року ми побачимо повернення цін на яйця на рівень 70-75 гривень за десяток", – прогнозує економіст.

Дефіцит нам не загрожує

Хоча попереду на нас, можливо, чекають нові цінові гойдалки, нестача яєць, на щастя, не прогнозується. Зварити одне яєчко собі на сніданок чи посмажити омлет зможе кожен українець. Якщо грошей вистачить.

"Скорочувалися експорт і переробка, але насичення продукцією внутрішнього ринку завжди було пріоритетним для всіх виробників яєць. Враховуючи поступове відновлення виробництва яєць після трагічних подій минулого року, в найближчій перспективі дефіциту продукції на внутрішньому ринку не спостерігатиметься", – запевнили в "Союзі птахівників".

Зі сторони попиту також якихось значних змін не очікується, як зазначають представники роздрібних мереж.

"На початку повномасштабної війни попит на яйця, як і на всі основні групи товарів, був дуже великий. Спостерігався ажіотаж серед покупців на всі товари першої необхідності. На сьогодні попит на яйця стабілізувався", – повідомили УНІАН в компанії АТБ.

"Традиційно українці, в середньому, споживають по 5-6 яєць на тиждень. Ріст споживання відбувається хіба що у період свят – для випічки та салатів. Динаміка споживання під час повномасштабного вторгнення не змінилася", – розповів представник гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Водночас, у мережі VARUS помічають залежність попиту від коливання цін, зазначаючи, що українські споживачі чутливі до здорожчання цього продукту.

"У зв’язку з підняттям цін на 250 процентів (з 2 до 7 гривень за штуку), попит впав приблизно на 35-40 відсотків. Але поступово ціни на яйця почали знижуватися. У квітні-травні 2023 року ціна була рекордно низькою за останні 12 місяців і складала 3 гривні за одне, і попит виріс на 20 відсотків", – проаналізувала динаміку менеджер із закупівель продовольчої групи товарів компанії VARUS Жанна Жогленко.

Тож серйозних приводів для занепокоєння немає. Хоч зростання цін на яйця із приходом холодів, здається, неминуче, але воно не буде таким карколомним, як наприкінці минулого року. Зекономити можна буде, відшукуючи найвигідніші пропозиції. І не слід перейматись через загрозу нестачі яєчної продукції - її буде вдосталь для всіх охочих.

Альона Кириченко