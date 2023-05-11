В Італії злетіли ціни на макарони. Групи споживачів звинуватили виробників у спекуляції та подали офіційну скаргу.

В Італії активні дебати з приводу стрибка цін на макарони майже на 20% змусили уряд скликати кризову нараду.

Як повідомляє The Washington Post, міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо скликав у четвер, 11 травня, засідання нової комісії для обговорення підвищення цін на макаронні вироби. Міністр зазначив, що незалежно від результату суперечки, споживачі виграють, тому що підвищена увага до цього питання вже спонукала багато компаній заявити, що зростання цін на макаронні вироби носить тимчасовий характер.

Групи споживачів звинуватили виробників у спекуляціях та подали офіційну скаргу з проханням до влади провести розслідування. Виробники стверджують, що поєднання факторів, включаючи більш високі витрати на енергію, збої в ланцюзі поставок та інфляцію, збільшує їхні витрати, змушуючи їх підвищувати ціни на макарони, які є основним продуктом італійської дієти.

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Експерти відзначають, що Італія таким чином відчуває на собі наслідки російського вторгнення в Україну, оскільки сильно постраждали товарні ринки країни.

"Макаронні вироби, які сьогодні лежать на полицях, були зроблені кілька місяців тому, коли тверда пшениця була закуплена за високими цінами і з витратами на енергію в розпал кризи", - заявив італійський професор гастрономії Мікеле Кріппа.

Як йдеться в матеріалі, ціни на макарони в березні зросли на 17,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Стрибок цін більш ніж удвічі перевищує інфляцію споживчих цін в Італії, яка, за даними Європейського центрального банку, в березні склала 8,1%, і відбувається через падіння цін на пшеницю.

Очікується, що 11 травня комісія оцінить роль сировини, енергії та виробничих витрат у підвищенні цін.

Італійські макаронні вироби виробляються з пшениці твердих сортів, ціни на яку, за даними найбільшої сільськогосподарської організації Італії Coldiretti, з минулого року впали на 30 відсотків. У заяві групи говориться, що для виготовлення макаронних виробів потрібно тільки додати воду в пшеницю, тому зростання цін здається необгрунтованим.

Assoutenti, група захисту прав споживачів, яка опублікувала в квітні дослідження регіональних цін на макаронні вироби, звинувачує в цьому зростанні виробників.

"Немає ніяких виправдань для збільшення, крім чистої спекуляції з боку великих продовольчих груп, які також хочуть поповнити свої бюджети додатковим прибутком", — сказав Фуріо Труцці, президент групи, в електронному листі.

"Паста - основний продукт італійської дієти. Підвищення ціни було б рівносильно підвищенню ціни на кукурудзу для американців", - додав він.

У звіті Assoutenti зазначено, що ціни на макарони в середньому зросли на 25 відсотків порівняно з минулим роком, а в деяких містах, таких як Модена, зростання склало майже 50 відсотків. Тільки в 12 зі 110 провінцій Італії кілограм пасти можна купити менш ніж за 2,20 долара.

Однак виробники макаронних виробів відзначають зростання собівартості продукції. "Енергетика, упаковка і логістика зафіксували значний стрибок цін, що призвело до збільшення витрат", - заявила Івана Кало, прес-секретар Unione Italiana Food, галузевої організації. За її словами, зростання витрат відповідає зростанню цін на продукти харчування.

Ситуація з цінами на макарони в Італії

У 2007 році в Італії подорожчали макарони. Повідомлялося, що європейське співтовариство адекватно реагує на інфляційні процеси продовольчого ринку: введено обмеження на експорт зернових, знижено мито, скасовуються квоти.

У 2009 році в Італії були проведені рейди на підприємства провідних виробників макаронних виробів за звинуваченням у фіксуванні цін. Підприємства були оштрафовані на 18 мільйонів доларів.

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