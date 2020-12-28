В Україні після Нового року можуть знову почати зростати ціни на хліб.
Читайте такожНа українських ринках відчутно подешевшала свининаПро це повідомляє канал "Україна 24" з посиланням на гендиректора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Руслана Сластьона.
"Зростання ціни на пшеницю і відповідно на борошно як складову вже зіграло свою роль, і надалі не впливатиме на зростання вартості хліб", - сказав він.
Експерт підкреслив, що можливими причинами зростання цін на хліб у січні стане подорожчання комунальних платежів, а також підняття мінімальної зарплати.
"Очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%", - підсумував Сластьон.
Він підкреслив, що вартість пшеничного хліба в мережах цілком може бути на рівні 20-24 гривень за кілограм. Зростання в 5% означає додатково 1-1, 5 гривні на вартості цього хліба.
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