Вже в січні в Україні можуть почати зростати ціни на хліб.

В Україні після Нового року можуть знову почати зростати ціни на хліб.

Читайте такожНа українських ринках відчутно подешевшала свининаПро це повідомляє канал "Україна 24" з посиланням на гендиректора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Руслана Сластьона.

"Зростання ціни на пшеницю і відповідно на борошно як складову вже зіграло свою роль, і надалі не впливатиме на зростання вартості хліб", - сказав він.

Експерт підкреслив, що можливими причинами зростання цін на хліб у січні стане подорожчання комунальних платежів, а також підняття мінімальної зарплати.

"Очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%", - підсумував Сластьон.

Він підкреслив, що вартість пшеничного хліба в мережах цілком може бути на рівні 20-24 гривень за кілограм. Зростання в 5% означає додатково 1-1, 5 гривні на вартості цього хліба.

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Автор: УНІАН