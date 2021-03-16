Подорожчали морква буряк та капуста, а подешевшала лише ріпчаста цибуля.

На українських ринках та в супермаркетах подорожчали овочі борщового набору.

Читайте такожВесняне подорожчання: які продукти зростуть в цініПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Держслужбу статистики.

"Фахівці робили вибірку за останній рік. Зазначається, що здешевшала лише картопля. Кілограм коштує майже 12 гривень. Зменшилася у вартості ріпчаста цибуля: кілограм нині коштує трохи більше як шість гривень", - йдеться у повідомленні.

Серед тих овочів, які здорожчали, це морква. Кілограм можна придбати в середньому за 6 гривень. Вартість буряка нині становить близько 7,5 гривні. Капуста зросла в ціні до майже 6 гривень за кілограм.

Що цьому передувало

У другій половині минулого тижня на ринку України почали знижуватися ціни на вітчизняні тепличні огірки.

Українські тепличні комбінати готові відвантажувати горбкуватий огірок по 53-60 гривень/кілограм, гладкий огірок наразі продають по 43-47 гривень/кілограм.

Для порівняння, тижнем раніше виробники не погоджувалися продавати гладкий огірок дешевше 45 гривень/кілограм.

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Автор: УНІАН