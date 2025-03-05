Оновлений Volkswagen ID.3 має такий самий двигун, як і попередня версія / фото пресслужба Volkswagen

Volkswagen представив у Китаї оновлений варіант моделі ID.3 з літій-залізо-фосфатною батареєю (LFP). Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Батарея LFP постачається китайською компанією Contemporary Amperex Technology (CATL). Вона має ємність 53,6 кВт-год і забезпечує запас ходу до 451 км.

Оновлений Volkswagen ID.3 має такий самий двигун, як і попередня версія. Не змінився і зовнішній вигляд авто. А ось його інтер'єр зазнав певних змін – тепер він виглядає більш преміально.

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Центральний екран управління збільшився з 10 до 12,9 дюймів. Центральний тунель оснастили бездротовим зарядним пристроєм і двома підстаканниками. На китайському ринку ціни на оновлений автомобіль стартують від 16 500 доларів. 

Volkswagen представив оновлену версію популярного електромобіля ID.3

Зазначимо, що ID.3 став першим серійним електромобілем Volkswagen. Офіційну презентація авто провели у вересні 2019 року на міжнародному автосалоні у Франкфурті. Основою електромобіля виступає платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). 

Volkswagen – останні новини

Нещодавно німецький автовиробник показав новий стильний кросовер Tera, який може похвалитись невеликою ціною. Автомобіль розробили фахівці  бразильського підрозділу Volkswagen.

До того ж Volkswagen підтвердив своє лідерство на авторинку Німеччини, який є найбільшим автомобільним ринком ЄС. 

Найпопулярнішою моделлю у Федеративній Республіці став Volkswagen Golf. Одразу за ним йде компактний кросовер Volkswagen Tiguan. Замикає десятку бестселерів січня Volvo XC60. 

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