Volkswagen представив оновлену версію популярного електромобіля ID.3

Volkswagen представив у Китаї оновлений варіант моделі ID.3 з літій-залізо-фосфатною батареєю (LFP). Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Батарея LFP постачається китайською компанією Contemporary Amperex Technology (CATL). Вона має ємність 53,6 кВт-год і забезпечує запас ходу до 451 км.
Оновлений Volkswagen ID.3 має такий самий двигун, як і попередня версія. Не змінився і зовнішній вигляд авто. А ось його інтер'єр зазнав певних змін – тепер він виглядає більш преміально.
Центральний екран управління збільшився з 10 до 12,9 дюймів. Центральний тунель оснастили бездротовим зарядним пристроєм і двома підстаканниками. На китайському ринку ціни на оновлений автомобіль стартують від 16 500 доларів.
Зазначимо, що ID.3 став першим серійним електромобілем Volkswagen. Офіційну презентація авто провели у вересні 2019 року на міжнародному автосалоні у Франкфурті. Основою електромобіля виступає платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).
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