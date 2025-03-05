Volkswagen представив оновлену версію популярного електромобіля ID.3

Інтер'єр електричного автомобіля отримав більш преміальний вигляд.

Volkswagen представив у Китаї оновлений варіант моделі ID.3 з літій-залізо-фосфатною батареєю (LFP). Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Батарея LFP постачається китайською компанією Contemporary Amperex Technology (CATL). Вона має ємність 53,6 кВт-год і забезпечує запас ходу до 451 км.

Оновлений Volkswagen ID.3 має такий самий двигун, як і попередня версія. Не змінився і зовнішній вигляд авто. А ось його інтер'єр зазнав певних змін – тепер він виглядає більш преміально.

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Центральний екран управління збільшився з 10 до 12,9 дюймів. Центральний тунель оснастили бездротовим зарядним пристроєм і двома підстаканниками. На китайському ринку ціни на оновлений автомобіль стартують від 16 500 доларів.

Зазначимо, що ID.3 став першим серійним електромобілем Volkswagen. Офіційну презентація авто провели у вересні 2019 року на міжнародному автосалоні у Франкфурті. Основою електромобіля виступає платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).

Volkswagen – останні новини

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До того ж Volkswagen підтвердив своє лідерство на авторинку Німеччини, який є найбільшим автомобільним ринком ЄС.

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