Найбільш популярними виявились електричні авто / фото ua.depositphotos.com

У травні українці придбали 6,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Відповідні дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електричні авто – на них припало 46% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (36%) і гібридні авто (10%). На дизельні та авто з ГБО припало 6% і 2% продажів відповідно. 

ТОП-10 моделей вживаних авто віком до п’яти років:

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  • Tesla Model Y – 544 одиниці;
  • Tesla Model 3 – 318;
  • Nissan Rogue – 230;
  • Kia Niro – 215;
  • Mazda CX-5 – 207;
  • Hyundai Kona – 172;
  • Chevrolet Bolt – 147;
  • Volkswagen Tiguan – 147;
  • Ford Escape – 110;
  • Audi e-tron Sportback – 108.

Фахівці нагадують, що загалом у травні автопарк нашої країни поповнили 22 тис легкових автомобілів з пробігом. 

Ринок автомобілів – поради експертів

Раніше спеціалісти назвали 12 дуже надійних машин з пробігом, які можуть прослужити довгі роки без поломок. До списку потрапили, зокрема, Toyota 4Runner (першого покоління), Honda Accord (четвертого покоління), Ford F-150 (дванадцятого покоління) та Hyundai Elantra (п'ятого покоління). 

Також нещодавно фахівці назвали десятку найкращих "‎великих"‎ машин з бюджетним цінником. До списку потрапили, зокрема, Peugeot 5008, Citroen Grand C4 SpaceTourer, Skoda Kodiaq, Audi Q7 та Volvo XC90. 

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