Найбільш популярними в цьому сегменті ринку виявились електричні авто.

У травні українці придбали 6,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Відповідні дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електричні авто – на них припало 46% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (36%) і гібридні авто (10%). На дизельні та авто з ГБО припало 6% і 2% продажів відповідно.

ТОП-10 моделей вживаних авто віком до п’яти років:

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Tesla Model Y – 544 одиниці;

Tesla Model 3 – 318;

Nissan Rogue – 230;

Kia Niro – 215;

Mazda CX-5 – 207;

Hyundai Kona – 172;

Chevrolet Bolt – 147;

Volkswagen Tiguan – 147;

Ford Escape – 110;

Audi e-tron Sportback – 108.

Фахівці нагадують, що загалом у травні автопарк нашої країни поповнили 22 тис легкових автомобілів з пробігом.

Ринок автомобілів – поради експертів

Раніше спеціалісти назвали 12 дуже надійних машин з пробігом, які можуть прослужити довгі роки без поломок. До списку потрапили, зокрема, Toyota 4Runner (першого покоління), Honda Accord (четвертого покоління), Ford F-150 (дванадцятого покоління) та Hyundai Elantra (п'ятого покоління).

Також нещодавно фахівці назвали десятку найкращих "‎великих"‎ машин з бюджетним цінником. До списку потрапили, зокрема, Peugeot 5008, Citroen Grand C4 SpaceTourer, Skoda Kodiaq, Audi Q7 та Volvo XC90.

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