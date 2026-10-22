Зимові шини суттєво подорожчали: у скільки обійдеться підготовка авто до сезону холодів

Вживані шини коштують майже вдвічі дешевше за нові.

В Україні вже стартує сезон заміни літніх шин на зимові. Залежно від того, йдеться про одну шину чи пару, нові та вживані варіанти за рік додали у вартості приблизно 12–17%. Про це свідчать результати дослідження OLX, яке є у розпорядженні УНІАН.

Медіанна вартість пари нових зимових шин у вересні 2026 року становила 7 000 грн – на 17% більше, ніж роком раніше. Вживаний варіант коштує майже вдвічі дешевше: медіанна ціна пари становить 3 600 грн, що на 16% більше, ніж у вересні 2025 року.

При цьому темпи подорожчання суттєво відрізняються залежно від бренду. Так, серед вживаних шин найбільше за рік зросла медіанна вартість Yokohama – на 33% та Toyo – на 30%. Подорожчання бренду шин Barum відбулося на 5%, Fulda – на 10%.

Відео дня

Ще більший розрив у динаміці цін спостерігається серед нових шин: Continental подорожчав на 65% – до 6 600 грн за одну шину, Goodyear – на 47%, Michelin – на 43%. Натомість медіанна вартість бренду Nexen за рік майже не змінилася.

Якщо ж дивитися на актуальні ціни серед вживаних шин, одними з найдорожчих серед проаналізованих брендів є Michelin – 2 600 грн медіанна вартість за одну шину, Continental і Pirelli – по 2 500 грн, Yokohama – 2 400 грн. Далі йдуть Goodyear – 2 250 грн, Bridgestone – 2 200 грн, Hankook – 2 000 грн та Nokian – 1 950 грн. Серед доступніших варіантів – Barum із медіанною ціною 1 550 грн та Premiorri – 1 250 грн за одну шину.

Як обрати вживані шини

Близько 92% активних оголошень про продаж зимових шин на OLX припадає саме на вживані варіанти. За даними дослідження, водії все частіше звертають увагу на вживані шини. Так, 18% опитаних, які вже купили або планують купувати шини, обирають вживані, а ще 16% розглядають як нові, так і вживані.

Вживані шини дають змогу заощадити, однак під час вибору важливо орієнтуватися не лише на ціну, а й на їхній фактичний стан. За словами автоексперта та власника компанії "20 Дюймів" Максима Дембрівського, насамперед варто перевірити:

Залишок протектора. Для зимових шин експерт радить орієнтуватися на глибину протектора понад 4 мм.

Вік шини за DOT-кодом. Останні чотири цифри показують тиждень і рік виробництва, наприклад, 3022 – це 30-й тиждень 2022 року. З віком шини зростає ризик деградації матеріалів, а окремі виробники рекомендують заміну приблизно через 6–10 років незалежно від залишку протектора.

Оцінити боковини і протектор. Критичні сигнали – глибокі порізи, тріщини, здуття, пошкодження до ниток або корду.

Подивитися, чи немає нерівномірного зносу. Якщо одна частина протектора стерта значно сильніше за іншу, це може свідчити про проблеми з геометрією, тиском або попередньою інтенсивною експлуатацією шини.

Перевірити, чи відповідає розмір шин конкретному авто. Експерт радить звіряти типорозмір з інструкцією до автомобіля або заводською інформаційною наліпкою на кузові.

Інші новини про автомобілі

Автомобільні шини мають різноманітні позначки, зокрема кольорові смуги, які проходять вздовж усього протектора нових шин. Їхнє призначення полягає у тому, аби повідомити людям, які працюють із шинами, про те, з якою саме шиною мають справу. Ця інформація важлива на виробничій лінії, а згодом - на складі та під час транспортування, що сприяє швидкому та ефективному розпізнаванню шин.

У Німеччині популярний календарний метод "O bis O", який допомагає визначити період для переходу на зимові шини. Водночас під час вибору дати важливо враховувати прогноз погоди, стан покришок і дорожні умов.

Вас також можуть зацікавити новини: