Ці автомобілі - поєднують у собі ексклюзивність, ручну роботу і красу.

В автомобільному світі неможливо без розкоші. Там завжди є місце ціновим рекордам і здивуванню. Приміром, деякі моделі можуть коштувати навіть дорожче за приватні джети та будь-які витвори мистецтва.

У цій добірці ми зібрали найдорожчі машини у світі - топ-5 унікальних моделей, кожна з яких вражає не тільки ціною, а й, звісно ж, дизайном, технологіями та історією створення.

Найдорожча машина у світі

На першому місці вже кілька років розташовується Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Його вартість варіюється в межах 32 мільйонів доларів.

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Було випущено всього чотири екземпляри цієї ексклюзивної моделі. Родстер натхненний французькою трояндою Black Baccara і оснащений 6,75-літровим двигуном V12. Інтер'єр виконаний вручну з 10 000 дерев'яних елементів і доповнений унікальним годинником Audemars Piguet.

Найдорожчі автомобілі, крім La Rose Noire Droptail

Rolls-Royce знову в центрі уваги зі своїм шедевром Boat Tail. Цей автомобіль був випущений у кількості всього трьох екземплярів. Він вражає своєю розкішшю: унікальна задня частина виконана в стилі яхти, а в багажнику - холодильник із шампанським і комплект порцеляни. Все це перетворює його на справжній витвір мистецтва на колесах. Його вартість становить запаморочливі $28 мільйонів.

Крім того, до цього списку також входить Pagani Zonda HP Barchetta - $18,5 млн. Це один із найдорожчих автомобілів світу, створений лише в трьох екземплярах.

Оснащене 800-сильним двигуном V12 від AMG, авто поєднує в собі потужність і легкість завдяки вуглепластиковому кузову. Відомо, що один із трьох екземплярів належить самому засновнику марки Гораціо Пагані.

Ще одним гіперкаром, що став символом сучасної розкоші, є Bugatti La Voiture Noire за 16 мільйонів доларів. Це буквально ода легендарному Type 57 SC Atlantic. Оснащений 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбінами, автомобіль розвиває швидкість до 420 км/год. При ціні в $16 мільйонів, він досі залишається однією з найкрасивіших і найдорожчих машин в історії.

І завершує загальний список із п'яти авто - Rolls-Royce Sweptail, який поєднує в собі стиль та індивідуальність на $12,8 млн.

Він був створений за індивідуальним замовленням і натхненний яхтами 1920-х років. Кузов виконаний вручну, як і інтер'єр. Кожна деталь - за побажанням клієнта. Його вважають еталоном автомобільної кастомізації та прикладом того, якими можуть бути найдорожчі машини світу.

Найкрасивіші та найдорожчі машини - не просто техніка. Це справжня філософія розкоші, унікальності та бездоганного смаку.

Найкрасивіші та найдорожчі машини світу створюються для тих, хто цінує не тільки швидкість, а й естетичне задоволення від водіння. В епоху електромобілів і автоматизації вони все ще залишаються втіленням майстерності та пристрасті до досконалості, що і випливає з їхньої ціни.

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