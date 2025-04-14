Серед сірих машин найбільшою популярністю користувався компактний кросовер Toyota RAV4.

Машини сірого кольору користуються найбільшим попитом у українців в цьому році. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

З реалізованих у першому кварталі 2025-го нових легковиків третина мала сірий колір. Другим за популярністю виявився білий (29% нових авто). Машини чорного кольору обрали 17% автомобілістів.

На легковики синього кольору припало 7%, а замкнув п'ятірку найпопулярніших кольорів зелений (6% нових авто).

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Також фахівці назвали найпопулярніші моделі в різних колірних сегментах.

серед сірих – Toyota RAV4;

серед білих – Renault Duster;

серед чорних – Toyota Land Cruiser Prado;

серед синіх – Škoda Octavia;

серед зелених – Renault Duster.

Покупка автомобіля – поради фахівців

Раніше спеціалісти закликали потенційних автовласників ретельно обирати колір авто, адже він буде впливати на вартість автомобіля при перепродажі. Експерти радять купувати автомобілі білого, чорного, сріблястого, синього або червоного кольорів, називаючи їх "‎вічними"‎.

Також варто нагадати, що нещодавно спеціаліст назвав чотири популярні моделі, які краще не купувати. За словами директора з продажу та маркетингу з CFR Classic, автолюбителям треба бути обережними при покупці Jeep Grand Cherokee, Nissan Juke, Chrysler Sebring та Smart ForTwo. Серед головних проблем цих машин – ненадійні двигуни.

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