Різниця в десять разів: експерти порахували, скільки коштує зарядити електрокар в Україні

Щоб розрахувати власні витрати, достатньо знати два показники: скільки електроенергії споживає автомобіль і яка вартість однієї кіловат-години.

Вартість заряджання електромобіля в Україні може відрізнятися приблизно вдесятеро залежно від місця та часу заряджання. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

За підрахунками фахівців, витрати на 100 км пробігу можуть становити близько 39 грн за нічної зарядки вдома та сягати 396 грн у разі використання швидкої громадської станції.

У першому випадку враховано нічний тариф для домогосподарств із двозонним лічильником, а в другому – середню вартість швидкої зарядки на публічних станціях станом на 3 листопада 2026 року. Для порівняння фахівці взяли один і той самий автомобіль, який споживає 18 кВт·год електроенергії на кожні 100 км.

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Для авто з витратою 18 кВт·год на 100 км показники становитимуть:

39 грн – домашня зарядка вночі;

78 грн – домашня зарядка за звичайним тарифом;

360 грн – публічна зарядка AC (змінний струм);

396 грн – швидка публічна зарядка DC (постійний струм).

Отже, головний економічний аргумент на користь електромобіля – можливість заряджати його вдома, а не просто відсутність потреби купувати бензин. При цьому нічний тариф – абсолютний лідер за вигодою.

Навіть за стандартним домашнім тарифом заряджання електромобіля обходиться приблизно у 78 грн на 100 км, тоді як на публічній AC-станції ця сума сягає 360 грн.

Скільки коштує зарядитися на станції

Вартість заряджання на різних станціях може суттєво відрізнятися. Витрати на 100 км на AC-станціях коливаються від 125,82 до 666 грн, а на швидкісних DC-станціях потужністю від 40 кВт – від 215,82 до 719,82 грн. Кінцева сума за одну зарядку залежить від ємності акумулятора та обсягу електроенергії, яку потрібно поповнити.

У чотирьох найбільших мережах за кількістю зарядних локацій середня ціна швидкісної DC-зарядки становить 21–22,99 грн за кВт·год. Таким чином, поповнення запасу енергії на 40 кВт·год обійдеться у 840–919,60 грн.

Тарифи можуть суттєво відрізнятися навіть у межах однієї мережі. Так, у Toka ціни на DC-заряджання у наведеній вибірці коливалися від 14,99 до 39,99 грн за кВт·год.

Експерти звертають увагу на те, що найбільше зарядних локацій із відомими тарифами на швидкісну DC-зарядку потужністю від 40 кВт зосереджено на Київщині – 573.

До п’ятірки областей із найбільшою кількістю таких станцій також увійшли Львівщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина. У регіональному розрізі найнижчу медіанну вартість DC-заряджання зафіксовано на Миколаївщині – 20,50 грн/кВт·год. Найвищий показник виявився на Рівненщині – 22,99 грн/кВт·год.

Як порахувати вартість зарядки електромобіля

В Інституті досліджень авторинку також пояснили, як правильно порахувати вартість зарядки електромобіля.

Розрахунки складаються із трьох пунктів:

Розрахуйте вартість домашньої зарядки. Враховуйте лише електроенергію, фактично використану для заряджання автомобіля. Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, окремо підрахуйте витрати за денним і нічним тарифами. Підрахуйте витрати на публічних зарядних станціях за той самий місяць. Включіть до розрахунку не лише вартість електроенергії, а й додаткові платежі за паркування, час заряджання або простій, якщо такі були. Поділіть загальні витрати на зарядку за місяць на пройдений за цей період кілометраж і помножте результат на 100. Так ви визначите, скільки гривень витрачаєте на заряджання кожних 100 км пробігу.

Вартість експлуатації електромобіля – що кажуть фахівці

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оприлюднив оновлені розрахунки вартості заряджання електромобілів. За його словами, попри підвищення з 1 серпня тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії на 25%, ціни на заряджання електрокарів залишилися майже незмінними.

У свою чергу генеральний директор Luaz Motors і фахівець з електромобільності Вадим Ігнатов раніше наголошував, що утримання бензинового автомобіля в Україні обходиться приблизно вдвічі дорожче, ніж електромобіля.

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