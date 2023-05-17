За словами експерта, той 30-денний запас, який нині є у трейдерів і який є чималий за параметрами цієї галузі - ситуативний.

Попри заяву Міністерства енергетики про запас в Україні пального на 30 діб, українцям не варто їхати на АЗС із каністрами, щоб запастись пальним.

Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на сторінці в Facebook, зазначивши при цьому, що це досить високий показник, проте для національної безпеки його потрібно збільшити до двох місяців, як пропонує Кабмін.

"Все добре, пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще буде падати. Щодо рецедиву дефіциту через раптові атаки ворога скажу так: в атаки вірю, в дефіцит - ні. За рік побудована розгалужена та потужна система постачань, створено величезний флот бензовозів, укладені контракт та зацементовані маршрути", - написав він.

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"Той 30-денний запас, який нині є у трейдерів і який дійсно є чималий за параметрами цієї галузі – ситуативний. Сьогодні він є, завтра нема, це рішення кожного окремого трейдера. Мета створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів – законодавчо зобов’язати трейдерів тримати певний запас в залежності від їх обороту. Це практика Європи та інших розвинутих країн", - пояснив він.

При цьому, Куюн вважає поганою ідею створювати великі нафтобази на території Україні, адже росіяни наносять по ним ракетні удари. Крім того, експерт прогнозує навіть зниження вартості пального.

"Зберігається потенціал подальшого охолодження цін на 2-3 грн/л. Сподіваюсь, за 2-3 тижні він буде реалізований", - повідомив Куюн.

Ситуація з пальним

16 травня 2023 року Міністерство енергетики, посилаючись на слова заступника голови відомства Миколи Колісника заявило про те, що не можна виключати ризику чергової спроби ворога позбавити нас пального. Відомство повідмило про те, що у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш, як 10-30 днів, що є критично малим показником.

Уряд пропонує створити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

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