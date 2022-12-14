Чи розігріє масове використання генераторів ціни на пальне в Україні

В умовах постійних відключень електропостачання в Україну щомісячно почали надходити тисячі генераторів, а підприємці та громадяни все більше скуповують пального, щоб забезпечити їх роботу. УНІАН спробував розібратись, як ці нові реалії можуть вплинути на вартість бензину та дизелю взимку.

Через постійні масовані обстріли рашистами вітчизняної енергетичної інфраструктури, попри титанічні зусилля наших енергетиків, в Україні все ще зберігається значний дефіцит електроенергії. По всій країні діють планові або аварійні відключення. Більшу частину продуктивного робочого дня український бізнес та громадяни відключені від централізованого енергопостачання, а отже кожен викручується, як може.

Найпопулярнішим способом самостійно забезпечити себе електроенергією наразі є використання бензинових та дизельних генераторів. Саме генератор є одним із найбажаніших та найкоштовніших покупок за останні місяці для багатьох українців.

Масове застосування генераторів створило додатковий попит на бензин та дизельне паливо. Особливо показово виглядають черги на АЗС після чергового удару російських варварів по українській енергетиці. І весь цей ажіотаж також впливає на вартість бензину та дизелю.

Ринок пального Україні тільки почав оговтуватись від значного дефіциту ресурсу, який розпочався навесні, і тут новий виклик: в країні з’явився новий, прожерливий споживач на ім’я "генератор".

Крім того, варто нагадати, що на початку грудня почало діяти ембарго на поставки російської нафти на європейський ринок. А це б’є не тільки по кривавому режиму Кремля, а і ускладнює задачу із закупівлі пального українським власникам АЗС, оскільки ринок Євросоюзу – є для нас основним джерелом поставок.

Генераторний ажіотаж

Наразі неможливо достеменно порахувати, скільки в Україні генераторів, оскільки на відміну від, наприклад, автомобілів, вони не проходять реєстрації. Проте продажі їх зросли у десятки разів.

Тільки за листопад бізнесом в країну було завезено 136 тисяч генераторів. Крім того, міжнародні партнери продовжують надсилати такі установки в якості гуманітарної допомоги та на підтримку вітчизняної критичної інфраструктури.

За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримує десятки тисяч генератори від США, Канада, Японії та багатьох країн ЄС.

"Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів", - повідомив голова уряду.

Крім того, нещодавно Верховна Рада скасувала законодавче положення про сплату ПДВ та мит при ввезенні генераторів, що також стимулюватиме їх закупівлю. А також дозволила без ліцензії зберігати до двох тисяч літрів пального, яке необхідно підприємствам та громадянам для заправки генеруючих засобів.

Левова частка генераторних установок – більше 85 відсотків працює на бензині. Інші – здебільшого на дизельному паливі. Як наслідок, за останні тижні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні зросли на дві гривні за літр.

Ще в середині листопада ціни на бензин А-95 звичайного класу були на рівні 49,4 гривень за літр, а в середині грудня піднялись до 51,6 гривень за літр. Дизельне пальне в свою чергу піднялось в ціні з 53,9 гривень до 55 гривень за літр.

Найбільший ажіотаж і довгі черги утворюються на заправках після чергових масованих ударів російських окупантів. Особливо тяжкий із серйозними руйнування вітчизняних енергетичних об’єктів був удар 23 листопада, тоді ринок відреагував особливо помітним ціновими коливаннями.

Дефіциту не буде

Наразі урядовці не передбачають дефіциту пального на українському ринку через збільшення попиту на генератори.

"Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці в нас складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів" – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін розказав, що генератори несуттєво збільшили попит на пальне – від 10 до 20 відсотків. В містах відповідно більше, в селах і на трасах менше, оскільки генератори більше використовуються у великих містах.

Експерт також не очікує складнощів з поставками пального в Україну цієї зими.

"Зима – це взагалі мертвий сезон, коли попит на пальне низький. Труднощів із постачанням ми не чекаємо, навіть якщо піде сніг, проте зараз погода нам навіть допомагає. Ми вже пройшли пік споживання, наступний наш пік в березні. На сьогодні ситуація стабільна", - сказав він.

Найбільш проблемними регіонами країни для постачання пального Льоушкін називає ті, що знаходяться далі від західних кордонів.

"Це схід та північ країни, туди найскладніше доставляти. Коли погода погіршиться, то доставляти туди пальне буде складніше", - пояснив він.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що повторення в нашій країні весняної кризи із дефіцитом пального неможливе.

"Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі АЗС активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні", - зазначив Куюн.

Якими будуть ціни

Експерти впевнені, що найближчим часом можливі лише незначні коливання цін на пальне, в тому числі і в сторону зниження.

На коливання ціни впливає, по-перше, логістична складова, а саме завантаженість наших кордонів. А по-друге, ціни на нафту і достатність цього ресурсу в Європі.

Наразі на кордоні ситуація більш менш стабілізувалась, через те, що падають обсяги перевезення вантажів. Крім того, не дивлячись на впровадження санкцій проти російської нафтової галузі, Європа вже має достатньо нафтової сировини для перероблення.

Льоушкін очікує в січні незначне падіння цін на бензин, проте наприкінці зими проблеми з пальним можуть загостритись.

"З січня місяця очікуємо зниження ціни за рахунок падіння нафтових котирувань та зниження попиту в Європі. Ресурс буде. Але проблема повернеться в березні. А точніше, в середині лютого, коли аграрії почнуть заготовляти пальне для посівної", - сказав він.

Директор консалтингової групи "А-95" Куюн також вважає, що ціна на паливо може знизитись.

"Особливих коливань не передбачається. Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі, й погодних умов. По мірі насичення ринку буде зниження", - вважає він.

Для багатьох українців, навіть тих, хто не має автомобілів, у часи відсутності електроенергії, а й інколи тепла, води та зв’язку, АЗС стають пристанищем де можна зігрітися і попрацювати з комп’ютером.

Річ у тім, що більшість АЗС закупили потужні генератори та готові підтримувати українців.

Куюн зазначив, що понад 90 відсотків великих мереж АЗС мають генератори. Більше того, власники збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо.

"Для того, щоб заправка працювала, їй потрібен генератор приблизно на сто кіловат, який також потрібно заправляти та обслуговувати. Це приблизно одна гривня за літр в ціні пального", - пояснив він.

Якщо світові ціни на нафту продовжать знижуватись, як це відбувається останнім часом, то українські автомобілісти зможуть побачити позитивний від цього ефект на стелах АЗС і відповідно - своїх гаманцях.

Збільшений попит не пальне наразі не найбільший виклик, яке несе в собі масове використання генераторів. Найбільш болючий момент – це нехтування технікою безпеки, через що все частіше почали травмуватись та часом гинути українці у власних домівках.

Уряду потрібно терміново посилити роз’яснювальну роботу серед населення про те, як безпечно користуватись складним енергетичним обладнанням. Підприємці, які з усіх сил намагаються втримати бізнес на плаву за допомогою генераторів, мають показати приклад слідування правилам поводження з генеруючими установками та пальним.

Вже зрозуміло, що зиму ми неодмінного пережимо і війна рано чи пізно скінчиться, а от власне життя та здоров’я потрібно берегти не тільки безпосередньо на фронті.

Ганна Бредіхіна