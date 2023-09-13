Різниця у вартості бензину на популярних і маленьких заправках майже 10 гривень за літр.

За добу 12-13 вересня великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизельне пальне ще на 1 гривню за літр.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", зокрема на ОККО й WOG бензин марки А-95 і дизельне пальне здорожчали до 55,99 грн/л, а "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 57,99 гривень за літр.

Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR – А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

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На станціях решти мереж звичайна "п’ятірка" додала в ціні 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л. А-95+ здорожчав на 34 копійки – до 50,43 грн/л, дизпальне – на 20-70 копійок, до 49,10-53,49 гривень за літр.

Загалом упродовж доби середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 31 копійку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 37 копійок — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 0,29 грн/л, до 53,20 гривень за літр.

Пальне буде дорожчим

На думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, до кінця місяця ціни пального на АЗС зростуть ще більше: приблизно на 2-3 гривні.

Гуртові закупівельні ціни вже зросли, а до роздрібу це підвищення дійде через 2-3 тижні після того, як дорожчий ресурс замінить дешевший у резервуарах АЗС.

По підрахункам УНІАН, які випливають з даних Льоушкіна, середня ціна бензину марки А-95 через кілька тижнів може сягнути 55-56 гривень. Якщо зростання цін станеться, то незабаром повний бак автівки на 45 літрів обходитиметься українцю приблизно у 2500 гривень.

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