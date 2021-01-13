Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності у Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки розповсюдження вірусу.

Після падіння через спалахи коронавірусу в Китаї, ціни на нафту знову почали зростати та знаходяться на докарантинних рівнях.

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Про це повідомляє Reuters.

"Зростання цін відновилося після повідомлень Американського інституту нафти (American Petroleum Institute) про значне скорочення запасів нафти у США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ціни на ф’ючерси нафти Brent та WTI впали через впровадження локдауну у місті Шицзячжуан, що неподалік Пекіна у Китаї - країна є другим найбільшим споживачем нафти у світі

Запаси зменшилися на 5,8 мільйона барелів до 484,5 мільйона, водночас аналітики очікували падіння у межах 2,3 мільйона барелів.

Поточні ціни на нафту

Нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла у ціні на 34 центи (+0,6%) за останню сесію та встановилась на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI зросли 2%.

Ф’ючерси Brent під час минулої сесії зросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) у ціні та наразі вартують 56,94 долара за барель.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності у Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки розповсюдження вірусу.

Що цьому передувало

Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.

Ціни на нафту Brent та WTI зростають через рішення Саудівської Аравії обмежити видобування нафти - Brent вперше з лютого сягнув 55 доларів за барель.

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Автор: УНІАН