18 січня Кабмін ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для населення на лютий і березень на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Уряд має компенсувати постачальникам ринку природного газу збитки, отримані в результаті введення граничної ціни продажу газу населенню на рівні 6,99 гривень за кубометр. Про це заявив глава Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан в інтерв'ю "Економічній правді".

"Держава має підтримати когось із учасників ринку - споживачів, постачальників або виробників – і компенсувати різницю між ринковою і затвердженою цінами. Це найбільш цивілізований підхід. Такий підхід працює у всій Європі", - сказав Компан.

За його словами, рішення уряду обмежити ціну є політичним і емоційним. Воно ставить під сумнів подальшу співпрацю України з міжнародними партнерами країни в особі Європейського енергоспівтовариства і МВФ, а також з іноземними постачальниками.

"Державне рейдерство і гра в бік монополії «Нафтогазу» повністю суперечить зобов'язанням, які були взяті Кабміном перед міжнародними партнерами. Рішення про регулювання ціни - це відкат реформи, який лякає європейські компанії. Це викликає питання і відторгнення у європейців і великих гравців», - додав глава Асоціації.

Компан вважає, що правомірність повернення до держрегулювання ціни на газ зможе оцінити тільки суд, куди отримали збитки приватні компанії мають намір звернеться.

«Ми розглядаємо різні варіанти, але в рамках закону будемо боротися за наш бізнес. Ми не збираємося порушувати закон і ніколи цього не робили. Наша пропозиція проста: дати компенсацію або постачальникам, або європейським компаніям, або кінцевому споживачеві», - вказав він.

Нагадаємо, 18 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для населення на лютий і Березень на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Глава Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янез Копач назвав це рішення уряду "величезним кроком назад" у проведенні реформи ринку газу в Україні.

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Автор: УНІАН