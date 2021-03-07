У "Нафтогазі" вже назвали таке рішення порушенням закону.

Для жителів Донецької області 6 березня принесло несподівану сумну звістку - для них достроково закінчується опалювальний сезон.

Про це повідомляє Comments.ua.

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Попри те, що теплопостачання має тривати як мінімум до початку квітня, підприємство "Донецькоблгаз" починає відключення споживачів від мережі, повідомляють "Факти ICTV".

Повідомлення про відключення донеччани отримали саме в суботу, 6 березня. Як повідомляється, в окремих установах газ вже почали відключати, не дочекавшись навіть початку нового трудового тижня. Наявні факти свідчать про те, що "Донецькоблгазу" заборгували суб'єкти обласного газопостачальника "Донецьктеплокомуненерго". Сума неодержаних виплат дійсно вражаюча - понад 1,5 мільярда гривень. Втім, за словами керівника правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, подібне самоуправство щодо дострокового припинення опалювального сезону все одно є значним порушенням українського законодавства.

Як пояснив Коболєв, керівництво "Донецькоблгазу", яке посилається на нібито рішення "Нафтогазу", насправді не отримувало жодних вказівок. Тим більше, що підприємство не може віддавати подібні накази. У будь-якому випадку відключати споживачів так, майже без попередження, з урахуванням календарних і температурних показників, компанія з Донецької області не мала ніякого права.

"Група Нафтогаз протягом усього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитися в ситуацію навколо поставок газу ОКП "Донецьктеплокомуненерго", - зазначають в "Нафтогаз України".

Також представництво компанії звернулося до співробітників "Донецькоблгазу" з вимогою якнайшвидше відновити газопостачання всім відключеним за суботу абонентам. За ситуацією також пильно спостерігають члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Група Нафтогаз закликає Приватне акціонерне товариство " Донецькоблгаз "припинити порушення" Меморандуму про... Опублікований Група Нафтогаз Субота, 6 березня 2021 р.

Слід зазначити, що в самому "Донецькоблгазі" ситуацію коментувати відмовилися. Причина досить суб'єктивна-офіційний вихідний. Нагадаємо, раніше "Коментарии" розповідали про те, скільки для українців коштуватиме газ у березні. Також на порталі знайдеться інформація про причини ймовірного подорожчання блакитного палива в Україні.

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Автор: УНІАН