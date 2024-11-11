Зазначається, що цей захід превентивний.

Графіки екстрених відключень світла ввели в Україні вранці в понеділок, 11 листопада. Рішення ухвалено у зв'язку із загрозою російських ударів по енергетиці.

На тлі загрози масованого удару регіональні оператори "Укренерго" повідомили про застосування превентивних заходів

"За командою НЕК "Укренерго" в Житомирській області застосовано аварійні відключення електроенергії!" - ідеться в повідомленні "Житомиробленерго".

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Водночас в АТ "Черкасиобленерго" вказали, що графіки аварійних відключень застосовано з 6:31 11 листопада.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - зазначили в компанії.

В АТ "Миколаївобленерго" заявили, що в Миколаївській області, то там відключили першу-четверту групу.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару в Києві введено графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Також відповідні заходи застосували в Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Відключення світла в Україні - останні новини

Вночі та вранці 7 листопада на підступах до Києва і над столицею було збито понад 30 російських безпілотників. Падіння уламків зафіксували в шести районах міста.

Тоді в "Укренерго" заявили, що внаслідок атаки ворожих безпілотників частково знеструмлено Житомирську та Рівненську області.

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