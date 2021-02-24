Середньозважена ціна е/е на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України зросла до 1 659,96 гривні/МВт-год

Недовиробіток електроенергії на АЕС і відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах призвели до різкого подорожчання електроенергії в лютому.

Відповідні дані опублікувало держпідприємство "Оператор ринку".

Так, середньозважена ціна е/е на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22% у порівнянні з тим же періодом січня, до 1 659,96 гривні/МВт-год. (без ПДВ).

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна піднялася на 29,09%, до 1 810,49 гривні/МВт-год. різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвело до скорочення покупки промпідприємствами та трейдерами на 12,63% в порівнянні з періодом 1-20 січня, до 314 403,4 МВт-год.

Нагадаємо, складські запаси вугілля на українських ТЕС на 43% нижче критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати дорожчий вид палива природний газ - через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС перебувають в простої, що призводить до зниження вироблення електроенергії в цілому по енергосистемі.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів.

За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має бути працювати 12 атомних блоків. Зараз в роботі знаходяться 11 енергоблоків АЕС.

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Автор: УНІАН