Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Станом на 09:30 14 березня діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Про це прес-служба "Енергоатома" повідомляє в Telegram.

"Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - йдеться в повідомленні.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем, зазначили у прес-службі.

"Енергоатом" додає, що Запорізька АЕС та місто Енергодар вже 10 діб перебувають під контролем російських військових формувань. Наразі усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС контролюються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

"Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

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