Фінська компанія вимагає від" Росатома " близько 2 мільярдів євро.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Фінська енергетична компанія Fennovoima має намір почати судовий розгляд проти російського "Росатому".

Про це заявив виконавчий директор компанії Йоакім Спект, повідомляє Yle.

Спект зазначив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. В цілому фінська компанія вимагає від "Росатома" близько 2 мільярдів євро.

Причиною для позову стали значні затримки та неспроможність "Росатома" завершити проект атомної електростанції.

"Росатом" раніше заявив, що буде вимагати компенсацій за проект "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт був розірваний безпідставно.

Війна в Україні та скандальний проект Fennovoima:

У лютому, незабаром після вторгнення Росії в Україну, Fennovoima висловила жаль з приводу події та заявила, що це становить ризик для проекту АЕС в Пюхяйокі.

Fennovoima розірвала контракт на поставку обладнання з "Росатомом".

У Fennovoima заявили, що війна в Україні посилила ризики проекту, оскільки акціонери прагнуть вийти з проекту.

Вас також можуть зацікавити новини: