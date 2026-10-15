Російські атаки залишили без гарячої води два райони Києва

Обмеження торкнулися Дарницького та Дніпровського районів.

Унаслідок російських обстрілів у ніч проти 14 жовтня довелося тимчасово припинити подачу гарячої води до будинків у зоні обслуговування Дарницької ТЕЦ. Про це повідомив голова Дарницької районної держадміністрації Києва Олександр Ковтунов у Facebook.

"Враховуючи вчорашні нічні події та загальну ситуацію, що склалася на цей час, маємо попередню інформацію про необхідність тимчасового перекриття подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування ТОВ "Єврореконструкція" (власник Дарницької ТЕЦ, – УНІАН)", – ідеться в повідомленні.

Ковтунов зазначив, що усі профільні служби переведені на посилений режим роботи. Голова Дарницької районної держадміністрації сподівається, що найближчим часом ситуація стабілізується і подачу води повністю відновлять.

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Довідка УНІАН. Дарницька ТЕЦ розташована на лівому березі Києва, у Дніпровському районі, на вулиці Гната Хоткевича. Вона забезпечує теплом житлові масиви Дніпровського та Дарницького районів Києва. Станція опалює близько 1100 будинків, від її роботи залежить теплопостачання для близько 318 тис. споживачів.

На початку лютого 2026 року Дарницька ТЕЦ зазнала критичних ушкоджень унаслідок атаки. Через це щонайменше 1100 будинків на лівому березі Києва залишилися без опалення.

Ситуація в українській енергетиці – головні новини

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали ударів по трьох великих київських ТЕЦ, які забезпечують значну частину столиці теплом у холодну пору року. Як зазначив енергетичний експерт Геннадій Рябцев наразі немає підстав стверджувати, що ці атаки вплинуть на початок опалювального сезону в Києві.

За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, з наближенням опалювального сезону українцям варто готуватися до тривалих відключень електроенергії – узимку світла може не бути щонайменше вісім годин на добу.

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