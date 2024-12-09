В "Укренерго" розповіли про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 10 грудня цього року.

У вівторок, 10 грудня, впродовж дня час і обсяг обмежень будуть застосовуватись як для побутових так і промислових споживачів.

В "Укренерго" повідомили, що для побутових споживачів графіки діятимуть із 07:00 до 22:00. "Для побутових споживачів: 07:00 – 08:00 — одна черга відключень; 08:00 – 19:00 — дві черги відключень; 19:00 – 22:00 — одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу відключення будуть так само з 07:00 до 22:00.

Відео дня

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться повідомленні "Укренерго" в Telegram.

В "Укренерго" додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - закликали українців.

Ситуація з енергосистемою в Україні

РФ робить усе можливе, щоб повністю зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерт також додав, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

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