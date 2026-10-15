Графіки відключень 16 жовтня: кому вимикатимуть світло в п’ятницю

"Укренерго" попередило про обмеження.

В п’ятницю, 16 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення діятимуть обсягом від половини до двох черг (має відповідати тривалості 2-8 годин), повідомило "Укренерго".

Графіки подачі світла для побутових споживачів почнуть діяти з 6 ранку. Так само з цього часу і до кінця доби обмежуватимуть потужності промисловості та бізнесу.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії дронами та ракетами.

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Енергетики зазначають, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності електроенергії варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Відключення світла в Україні – головні новини

Нагадаємо, що в Україні відсутній дефіцит електроенергії, але через розбиті ЛЕП вона до споживача не доходить. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що тривалість відключень світла взимку значною мірою залежатиме від можливості протидіяти засобам ураження російських окупантів, а не від генерації.

В свою чергу, енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомив УНІАН про брак резервного обладнання у енергетиків. Це може загрожувати довшим ремонтом уражених енергооб’єктів та відповідно тривалішими відключеннями світла у споживачів.

Графік відключення світла Суми і область

Лише одну категорію споживачів в Сумах та області не планують відключати від електропостачання в п’ятницю – це півчерга 5.2. Двічі вимикатимуть всю другу та третю черги, а також півчергу 4.1. Решту абонентів – тричі. Загальна тривалість без світла – від двох до восьми годин.

Графік відключення світла Полтава і область

З самого ранку в Полтаві та області почнуть вимикати черги з 4 по 6-у, а ближче до суботи відключатимуть перші три черги. Загалом кожного з абонентів знеструмлять тричі за добу на строк від 4,5 до 5,5 годин.

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