Після ворожих ударів в нашій державі мають провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго" та лініях електропередач, зазначив парламентар.

Триває війна в Україні, і ситуація з електропостачанням, яка серйозно погіршилася після останніх російських масованих ударів по нашій території, скоро може покращитися.

Потрібно приблизно тиждень для того, щоб провести ремонтні роботи, після яких ситуація в енергетичній сфері може вирівнятися, розповів нардеп Сергій Нагорняк в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна". "Нам вдалося уникнути блекауту завдяки двом речам - перше, - це те, що якісно і ефективно відпрацювала протиповітряна оборона, і велику кількість ракет і дронів вдалося збити", - сказав політик.

Співбесідник додав, що ті підстанції "Укренерго", які опинилися під ударом ракет та дронів, зокрема, вберіг створений захист другого ступеню. Нардеп зазначив, що такий захист створювали для прикриття об'єктів від дронових атак і осколків унаслідок ракетних ударів.

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"На щастя, нам вдалося уникнути блекауту, і ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що у нас дефіцит генерації, а саме для того, щоб провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго", які зазнали ушкоджень, на лініях електропередач", - сказав Нагорняк.

За його словами, є багато незначних пошкоджень. "І багато пошкоджень таких технічних, незначних, але потрібен певний час - фактично десь до неділі. Десь - трохи менше часу, десь - трохи більше, для того, щоб вирівняти ситуацію", - спрогнозував він.

Важливі новини України про енергетику - що вже повідомлялося

Росіяни 26 і 27 серпня завдали масований удар по Україні, є жертви, руйнування та постраждалі. Під ворожим ударом опинилися енергооб'єкти. Унаслідок атаки у низці областей пошкоджені енергетичні об'єкти, і в країні знову почали вимикати світло - було запроваджено як графіки відключення, так і екстрені вимкнення.

За відомостями гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, загалом по нашій генерації супротивники завдали понад 130 ракетних ударів. Він додав, що в енергетиці нашої країни зараз є дефіцит балансувальної генерації. Крім того, Сирота повідомив, що у тепловій генерації втрати становлять понад 80%, а українські гідроелектростанції втратили понад 40% генерації.

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