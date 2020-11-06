Ситуація з непогашенням та подальшим накопиченням величезних боргів перед НАЕК «Енергоатом» свідчить про те, що певні особи зацікавлені в банкрутстві Компанії, з метою її подальшої приватизації за безцінь.

Лише бізнесмен Рінат Ахметов може купити ДП НАЕК «Енергоатом» у разі приватизації компанії.

Таку думку висловив голова Первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич у ході прес-конференції на тему "Енергоатом - боротьба за виживання", яка відбулась 6 жовтня в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого впливу на Компанію з боку народного депутата України Андрія Деркача, Олексій Лич відповів: «З того часу, як я очолюю Профспілку Енергоатома, відбулось вже 14 змін керівництва Компанії, і, повірте, на кожного керівника виливається стільки бруду – хтось про щось мріє, хтось на когось впливає. Я не бачу, що на Компанію є вплив пана Деркача. В Деркача грошей стільки немає, а ось в Ахметова є. Тому, якщо хтось і мріє привласнити Енергоатом, то це Ахметов. І тоді стає чітко зрозуміло, чому відбувається спроба банкрутства Енергоатома. Ми все це проходили - для того щоб за дешево купити, треба щоб підприємство збанкрутіло», - наголосив Олексій Лич.

У ході прес-конференції він зазначив, що ситуація з непогашенням та подальшим накопиченням величезних боргів перед НАЕК «Енергоатом» свідчить про те, що певні особи зацікавлені в банкрутстві Компанії, з метою її подальшої приватизації за безцінь.

Голова Профспілки також повідомив, що під час засідання профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом», яке відбулось 4 листопада, зокрема, було відзначено надзвичайне занепокоєння колективу Енергоатома дорученнями, викладеними у протоколі, підписаному прем’єр-міністром України 27 жовтня 2020 року за результатами урядової наради щодо корпоратизації Енергоатома.

«Стурбованість колективу Енергоатома викликає неоднозначність трактування окремих пунктів протоколу, з яких можна зробити висновок про підготовку НАЕК «Енергоатом» до приватизації», - уточнив Олексій Лич.

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Автор: УНІАН