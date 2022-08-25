У місті вже понад місяць немає газу.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликає жителів міста евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Опалювальний сезон у Мелітополі - під загрозою зриву. Понад місяць в місті немає газу, з яким пов'язано 95% опалення", - зазначив Федоров.

За його інформацією, перспективи появи газу в місті немає.

"У Бердянську він зник 3 місяці тому, проте його подачу досі не відновили. Слова окупантів про будівництво газопроводу з Бердянська - фейк. До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тому необхідно по можливості евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", - заявив Федоров.

Війна в Україні та опалювальний сезон:

Раніше Федоров повідомив, що окупанти мінують теплоцентралі та котельні в Мелітополі, щоб звинуватити Україну і її Збройні сили в зриві опалювального сезону.

18 серпня 2022 року в уряді розповіли, де очікують найскладнішу ситуацію під час опалювального сезону.

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