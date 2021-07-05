Протягом липня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизельного палива – 29,55 грн за літр.

Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензинів на 80 копійок, або на 3%, - до 26,64 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті Міністерства.

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У той же час вартість дизельного палива збільшилася на 32 копійки, або на 1,4%, - до 22,55 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки, протягом липня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизельного палива – 29,55 грн за літр.

Держрегулювання цін

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть публікуватися до 5 числа кожного місяця.

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Автор: Ігор Орел