Клієнтам більше не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника.

Міністерство соціальної політики України за сприяння Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення — побутових клієнтів, які отримують субсидії або пільги.

Про це йдеться в повідомленні держкомпанії.

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Зазначається, що клієнтам не потрібно особисто відвідувати або повідомляти управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника та щомісячну ціну газу, адже тепер між постачальниками та органами соцзахисту налагоджений обмін даними в електронному форматі.

Повідомляється, що міністерство довело до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій спрощену процедуру інформування про зміну постачальника для пільгових категорій населення та одержувачів субсидії, а також зазначило, що в умовах протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення COVID-19 місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від одержувачів пільг та субсидій додаткового підтвердження або довідок про зміну постачальника.

Згідно з повідомленням, дане нововведення спрощує процедуру обміну інформацією для всіх постачальників на ринку і органів соціального захисту населення: проводити обмін даними вони можуть в електронному форматі, а газопостачальні компанії не зобов'язані надавати додаткові відомості, не передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій і Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі.

Що цьому передувало

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії НАК "Нафтогаз України".

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Автор: Ігор Орел