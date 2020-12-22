У грудні оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії зросла до 6103,1 гривні за тисячу кубометрів з 5375,4 грн місяцем раніше.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 гривні за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

Читайте такожВ Україні з 1 січня подорожчає транспортування газуПро це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), становить 6103,1 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

Зазначається, що середня ціна газу по ПСО у 2020 році становила 3813,10 гривні за 1 тисячу кубометр, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу по ПСО у 2019 році.

У прес-службі нагадали, що подивитися ціни на газ в Україні як для тепловиків, так і для населення за кілька років можна за допомогою дашбордів на сайті Нафтогазу.

Що цьому передувало

У листопаді "Нафтогаз" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 5,375 гривні за кубометр, що практично відповідало вартості газу для теплокомуненерго в жовтні.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел