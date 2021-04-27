У квітні теплопостачальні підприємства розрахуються за газ за ціною 6,52 грн за куб. м.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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"У квітні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» (далі — компанія) поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСЗ), складе 6,523 грн за кубометр", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.

У компанії відзначили, що в Європі ціни на газ у квітні значно підвищилися і в деякі дні досягали тримісячного максимуму.

"Нафтогаз" нагадав, що визначення ціни ПСЗ відбулося востаннє зважаючи на заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла. З 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

"У зв'язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго повинні отримати можливість вільно вибирати постачальника газу", - зазначили в компанії.

За інформацією прес-служби, з боку групи "Нафтогаз" поставляти газ великим виробникам тепла буде "газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Контракти будуть укладатися на комерційній основі, на умовах передоплати або постоплати при наданні банківської гарантії. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ "газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Що цьому передувало

У березні НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 грн за кубометр, що на 8% нижче Лютневої ціни.

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

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Автор: Ганна Бредіхіна