Обмеження на російські енергоресурси можуть спричинити зростання цін на нафту у світі ще на 40%.

Грошові втрати Росії від запровадження нафтового ембарго будуть не настільки суттєвими, щоб перекрити їй можливість фінансувати війну в Україні.

Про це повідомив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що у відповідь на вторгнення РФ в Україну США, Канада та ЄС оголосили про запровадження ембарго на імпорт російських вуглеводнів. Таким чином, до 5 лютого 2023 року під заборону потрапить 43% російського нафтового експорту.

За його словами, вплив цих обмежень, який можна буде оцінити в цілому лише за підсумками 2023 року, буде тривалим і неоднозначним. Але при цьому можливе суттєве здорожчання цін на нафту у світі.

"Оскільки інші постачальники не гарантують збільшення видобутку, здатного компенсувати ці обсяги й задовольнити очікуване зростання попиту, ціни на нафту марки Brent до кінця 2022 року зростуть до 140-150 доларів за бар. Це призведе до подорожчання нафтопродуктів у державах-імпортерах на 30-40%", - вважає експерт.

Аналіз Рябцева свідчить, що втрати РФ від запроваджуваного ембарго не здатні скоротити її доходи так, щоб припинити чи урізати фінансування війни в Україні.

"Просте вилучення з ринку 3% світового споживання нафти може призвести до виникнення ситуативної нестачі пального в державах, які запровадили обмеження. Потрібні спільні зусилля держав-партнерів та України, щоб нейтралізувати відповідні ризики та критично обмежити фінансову спроможність Росії до ведення загарбницької війни", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Европейська рада прийняла рішення запровадити шостий пакет проти Росії та Білорусі, який має ще більше обмежувати здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, остаточне затвердження санкційного пакету означає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців, така відмова стосується й перевезень морем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що з часом нафтове ембарго Європейського Союзу утворить у російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів.