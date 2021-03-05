Виплати мають компенсувати компаніям втрати від припинення виробництва електрики та інвестиції.

Федеральний уряд досяг угоди з чотирма енергетичними компаніями з приводу виплати їм компенсації за дострокове виведення з експлуатації належних їм атомних електростанцій в Німеччині.

Як зазначається в заяві Міністерства економіки та енергетики Німеччини, компанії EnBW, E. ON/PreussenElectra, RWE і Vattenfall отримають в цілому €2,4 млрд за закриття шести АЕС.

Читайте такожThe Economist: Катастрофа в Фукусімі не означає, що потрібно відмовитися від усіх АЕС

Найбільшу компенсацію отримає шведська компанія Vattenfall - €1,4 млрд.

Виплати мають компенсувати компаніям втрати від припинення виробництва електрики та інвестиції.

Зі свого боку компанії повинні будуть відкликати всі подані ними позови, в яких вони вимагали від Німеччини компенсації за втрату прибутку.

Що цьому передувало

Рішення про поступове закриття всіх 17 АЕС на території Німеччини було прийнято федеральним урядом у 2011 році після катастрофи на АЕС «Фукусіма» в Японії.

Останні АЕС мають бути виведені з експлуатації у 2022 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН