BOGDAN вдруге буде використаний у схемі перевантаження ільменіту з українського порту на сирійське судно SOURIA.

Судно BOGDAN під прапором Белізу ошвартувалося в порту Чорноморська 17 грудня о 18.38, щоб відвантажити ільменіт виробництва Іршанського ГЗК Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

Про це свідчать дані система стеження за судами АІС, повідомляє Мінпром.

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BOGDAN вдруге буде використаний в схемі перевантаження ільменіту з українського порту на сирійське судно SOURIA, яке входить до американського списку санкцій, як таке, що багато разів заходить у води анексованого Криму.

SOURIA вже очікує наступного перевантаження з BOGDAN в болгарському порту Варна, куди воно прибуло вчора, 17 грудня о 13.29. Це видно з даних сайту.

Судно Bogdan перевезе третю партію ільменіту ОГХК в 10 тис т за контрактом ОГХК з чеською компанією-прокладкою Belanto. Це буде 32 тис. т ільменіту, які досягнуть берегів Криму, де знаходиться переробник ільменіту - підприємство Кримський ТИТАН Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, т. в. о. глави ОГХК Артур Сомов підписав з контракт з Belanto 13 жовтня. Чехи зобов'язалися придбати 50 тис. т Іршанського ільменіту компанії до кінця року на суму 6,453 млн євро з відстрочкою платежу в 35 днів.

Один раз в схемі за контрактом ОГХК з Belanto брало участь судно SALVINIA. Воно також перевантажувало ільменіт на SOURIA. Після цього вантаж відправлявся на Крим через Тамань, РФ.

Відправка продукції ОГХК до Криму ведеться в обхід попереджень СБУ - 24tv.ua.

Поставки спростовує Денис Кудін, заступник Голови Фонду держмайна, у підпорядкуванні якого перебуває державна ОГХК. Хоча на фото видно, що судна завантажують саме ільменіт, а система стеження за судами дозволяє точно відстежити маршрут вантажу.

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Автор: УНІАН